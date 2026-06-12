Bývalý hráč Arsenalu nedostal víza. Vynechá zápas tímu na MS a čelí problémom aj mimo ihriska

Stredopoliar Villarrealu Thomas Partey nedostal kanadské víza a vynechá úvodný zápas ghanských futbalistov na majstrovstvách sveta v Toronte proti Paname.
Potvrdila to Medzinárodná futbalová federácia FIFA bez bližších podrobností. Bývalý hráč Arsenalu čelí vo Veľkej Británii obvineniam zo siedmich prípadov znásilnenia štyroch rôznych žien v rokoch 2020 až 2022.
Súdny proces ho čaká budúci rok. Partey svoju vinu odmieta.
„Jeho žiadosť o víza kanadská vláda zamietla. FIFA sa na imigračných procesoch hostiteľských krajín, vrátane udeľovania víz, nepodieľa,“ uviedla futbalová federácia vo vyhlásení pre agentúru Reuters.
Reprezentanti Ghany, ktorí majú počas šampionátu základňu v Bostone, vstúpia do turnaja v Toronte vo štvrtok stredoeurópskeho času.
Program Ghany na MS vo futbale 2026
Ďalšie zápasy odohrajú na americkej pôde – s Anglickom sa stretnú vo Foxborough a proti Chorvátsku nastúpia vo Philadelphii.
Partey bol v rokoch 2017 a 2018 v Ghane vyhlásený za najlepšieho futbalistu roka. Pôsobil aj v Atléticu Madrid, s ktorým vyhral španielsku ligu a Európsku ligu a dostal sa do finále Ligy majstrov.
Za reprezentáciu odohral 57 zápasov a je druhým najskúsenejším hráčom súčasného výberu.
Na šampionáte, ktorý hostia USA, Kanada a Mexiko, dopadol podobne ako somálsky rozhodca Omar Abdulkadir Artan, ktorého úrady po prílete nepustili do USA.
Somálsko patrí ku krajinám, ktorých občanom administratíva prezidenta Donalda Trumpa v júni zakázala vstup do krajiny. Konkrétny dôvod u Artana úrady neuviedli.