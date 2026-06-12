    Bývalý hráč Arsenalu nedostal víza. Vynechá zápas tímu na MS a čelí problémom aj mimo ihriska

    Thomas Partey.
    Thomas Partey. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|12. jún 2026 o 20:25
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    V rokoch 2017 a 2018 bol v Ghane vyhlásený za najlepšieho futbalistu roka.

    Stredopoliar Villarrealu Thomas Partey nedostal kanadské víza a vynechá úvodný zápas ghanských futbalistov na majstrovstvách sveta v Toronte proti Paname.

    Potvrdila to Medzinárodná futbalová federácia FIFA bez bližších podrobností. Bývalý hráč Arsenalu čelí vo Veľkej Británii obvineniam zo siedmich prípadov znásilnenia štyroch rôznych žien v rokoch 2020 až 2022.

    Súdny proces ho čaká budúci rok. Partey svoju vinu odmieta.

    „Jeho žiadosť o víza kanadská vláda zamietla. FIFA sa na imigračných procesoch hostiteľských krajín, vrátane udeľovania víz, nepodieľa,“ uviedla futbalová federácia vo vyhlásení pre agentúru Reuters.

    Reprezentanti Ghany, ktorí majú počas šampionátu základňu v Bostone, vstúpia do turnaja v Toronte vo štvrtok stredoeurópskeho času.

    Program Ghany na MS vo futbale 2026

    18.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Ghana
    Ghana
    vs.
    Panama
    Panama
    Vancouver | Vancouver
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Philadelphia | Philadelphia

    Ďalšie zápasy odohrajú na americkej pôde – s Anglickom sa stretnú vo Foxborough a proti Chorvátsku nastúpia vo Philadelphii.

    Partey bol v rokoch 2017 a 2018 v Ghane vyhlásený za najlepšieho futbalistu roka. Pôsobil aj v Atléticu Madrid, s ktorým vyhral španielsku ligu a Európsku ligu a dostal sa do finále Ligy majstrov.

    Za reprezentáciu odohral 57 zápasov a je druhým najskúsenejším hráčom súčasného výberu.

    Na šampionáte, ktorý hostia USA, Kanada a Mexiko, dopadol podobne ako somálsky rozhodca Omar Abdulkadir Artan, ktorého úrady po prílete nepustili do USA.

    Somálsko patrí ku krajinám, ktorých občanom administratíva prezidenta Donalda Trumpa v júni zakázala vstup do krajiny. Konkrétny dôvod u Artana úrady neuviedli.

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