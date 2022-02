ZOH 2022: Slováci budú hrať proti USA. Takto vyzerá pavúk hokejového turnaja (systém play off/štvrťfinále)

PEKING. Aktuálny formát hokejového turnaja na ZOH 2022 v Pekingu platí už od ZOH 2010 vo Vancouvri.

Dvanásť účastníkov hralo najskôr v troch skupinách po štyroch o priamy postup do štvrťfinále (traja víťazi a najlepší druhý tím) a o nasadenie do kvalifikačného kola play off (od 5. po 12. tím).

Od tejto fázy už platí, že kto prehrá, na turnaji končí (zdolaní semifinalisti hrajú o bronz).