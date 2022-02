Jurčo zažil niečo nezvyčajné, Slafkovský si doma pripomenul Vianoce

Cestu z hlavného mesta do metropoly východu by Jurčo po náročných oslavách, ako sám priznal, zvládol iba s ťažkosťami.

"Nebolo by dobré šoférovať po takej únave. Som vďačný, že si za volant sadla priateľka. Oslavy v Bratislave boli perfektné. Zažiť to na vlastnej koži bola paráda.

Na košických fanúšikov sa tešil, hoci by bol radšej, ak by ich na štadión mohlo prísť viac.

"Som neskutočne šťastný za to, do akej spoločnosti som sa dostal. Pozrel som si, akí hráči získali toto ocenenie predo mnou a je to pre mňa pocta. Kiežby som mal aspoň takú kariéru, ako mali oni," zaželal si Slafkovský.

"Neviem si predstaviť, že by to mohlo so mnou akokoľvek zamávať. Mám svoj cieľ, ktorý chcem dosiahnuť a idem si za tým. Rodičia ma usmerňujú a držia pri zemi," skonštatoval veľký slovenský talent.

Medaila bude mať u neho doma špeciálne miesto, hoci zatiaľ sám nevie, kde si ju vystaví.

"Bude zrejme niekde v herni, kde mám odložené a zarámované dresy a vystavené trofeje. Popri puku, s ktorým som strelil prvý gól v NHL bude mať najdôležitejšie miesto," prezradil Jurčo.

Auto si určite ako prvé nekúpi

Slafkovského čaká po vydarenej olympiáde nabitý program. Okrem fínskej najvyššej súťaže by sa mal v lete zúčastniť aj svetových šampionátov do 18 aj 20 rokov a s veľkou pravdepodobnosťou si opäť zahrá aj na seniorských MS.

"Je toho veľa, ale mňa hokej baví. Tréneri osemnástky mi vraveli, že so mnou počítajú a boli by radi, ak by som prišiel pomôcť tímu prebojovať sa do najvyššej kategórie.

Chcel by som sa im takto odvďačiť za to, ako mi v minulosti pomohli oni. Záležať to však bude aj od povinností v klube. Vo Fínsku by sa malo v tom čase hrať play-off," vyhlásil Slafkovský.