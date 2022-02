Dezolátny výkon. Ani Slováci nečakali, že budeme takí slabí, píšu Nemci

PEKING. Prehru 0:4 so Slovenskom v play off o postup do štvrťfinále olympijského turnaja v hokeji komentuje viacero nemeckých médií. Mužstvo trénera Toniho Söderholma čelí po vypadnutí tvrdej kritike.

"Je koniec! Štyri roky po striebornej senzácii v Pjongčangu vypadol tím Nemecka po dezolátnom výkone proti Slovensku. Nemecký tím vyhral na turnaji iba jeden zápas - proti jasnému outsiderovi z Číny. Nemeckí hokejisti sa vôbec nedostali do hry, všade boli o krok neskôr a utrpeli prvú olympijskú prehru so Slovenskom po 28 rokoch. Bola celkom zaslúžená. Slovákom sa darilo, no zrejme aj ich sme zaskočili slabým výkonom," napísal športový portál Sport1.de.