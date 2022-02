Online prenos: Švédsko - Kanada na ZOH 2022, LIVE z olympiády

Švédsko



Mužstvo známé svou charakteristickou přezdívkou tři korunky si zatím na turnaji počíná poměrně jistě. Ve skupinové fázi dokázali přehrát Lotyšsko i Slovensko. Poslední boj s rivalem z Finska sice nezvládli po prodloužení, to ale rozhodně nic neznamenalo, jelikož jako nejlepší druhý tým ze všech postoupili též rovnou mezi nejlepší osmičku. Nutno zmínit, že jejich dosavadní výsledky jsou i trochu překvapivé, protože přeci jen nikdo by netipoval tyto nadstandartní výkony před počátkem prvního klání. Hlavní zbrání party okolo Jonathana Pudase je především velmi dobrá práce v defenzívě, o kterou se stará hlavně sebejistý brankář Magnus Hellberg. Dopředu to taková sláva není, i tak okupuje nejproduktivnější hráč Lucas Wallmark (4+0) pátou příčku celkového bodování. Výběr kouče Johana Garpenlöva by velmi rád zvítězil. Případný neúspěch totiž klidně může znamenat jeho konec na lavičce Skandinávců.