Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní finálového zápasu na ZOH v Pekingu medzi Fínskom a Ruským olympijským výborom.



Fínsko prešlo hladko do finále, pretože si s každým poradilo v rámci skupiny C. Suomi automaticky putovalo do štvrťfinále, kde si vychutnalo Švajčiarsko po dominantnom výkone 5:1. Ťažšiu skúšku absolvovali v semifinále proti Slovensku. Presadili sa z jednej dobrej šance a postup pečatili pri power-play. V novom tisícročí ešte Fíni nezískali olympijské zlato. Majú šancu zmeniť to.



Výsledky Fínska na ZOH 2022 v Pekingu:



Fínsko – SVK 6:2

Lotyšsko – Fínsko 1:3

Fínsko – Švédsko 4:3pp

Fínsko – Švajčiarsko 5:1

Fínsko – SVK 2:0



ROV nevyzrel v skupine na Česko. Prehral 5:6 po predĺžení. Na rozdiel od Čechov to však dotiahol bojov o zlatý vrchol. Celok, ktorý vedie legenda Alexej Žamnov, to nemal ľahké vo štvrťfinále. Dáni vôbec lacno kožu nepredali, no v záverečnom účtovaní sa nenašiel priestor na prienik do najlepšej štvorky. Ďalšou prekážkou bolo Švédsko. Severania mali smolu v nájazdoch a napokon nedosiahli ani na bronz, ktorý im vyfúklo Slovensko.



Výsledky ROV na ZOH 2022 v Pekingu:



ROV – Švajčiarsko 1:0

Dánsko – ROV 0:2

ROV – Česko 5:6pp

ROV – Dánsko 3:1

ROV – Švédsko 2:1sn