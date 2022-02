Druhé semfinále olympijského hokejového turnaja v Pekingu prinesie o 14:10 nášho času duel medzi Olympijským výberom Ruska a Švédska. Víťaz z tohto duelu si zahrá vo finále, porazený tím mieri do boja o bronzové medaily.



Ruský olympijský výbor

Ruskí hokejisti po tom, čo postúili zo skupiny B z prvého miesta so siedmimi bodmi sa vo štvrťfinále stretli s Dánmi, nad ktorými dokázali zvíťaziť výsledkom 3:1. Avšak na konte majú zo štyroch zápasov na tomto turnaji aj jednu prehru, keď po predĺžení podľahli Česku 5:6. Práve tento výsledok môže vzbudiť dojem, že ruská zborná možno nie je až taká nepremožiteľná ako sa zdá a kompaktným tímovým výkonom je ju možné zdolať.



Švédsko

Švédi sa dostali do semifinále tohto turnaja veľmi podobnou, priam až rovnakou cestou a výsledkami. Po tom, čo sa kvalifikovali vďaka počtu bodov z druhého miesta tabuľky základnej skupiny C priamo do štvrťfinále, v ňom dokázali zdolať Kanadu 2:0. Rovnako ako ich semifinálový súper, aj Tri korunky prehrali jeden zápas v základnej skupine a rovnako ako ich súper po predĺžení, keď nestačili na Fínov, s ktorými prehrali 3:4.