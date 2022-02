Ideme naživo? Reakcia Kňažka baví internet. Slafkovský sa teší na USA

Pred ním sa to podarilo Karolovi Križanovi, Jaroslavovi Halákovi a Jánovi Lacovi. "Z Rybára išla istota, ktorú cítil celý tím. Najmä obrancovia potrebujú vedieť, že majú za sebou sebavedomého brankára. Celý tím podal dominantný výkon. Najviac ma teší, ako sme zahrali poslednú tretinu," povedal spolukomentátor RTVS BorisValábik.

V Pekingu už dostali príležitosť všetci traja brankári. Branislav Konrád a Matej Tomek mali v prvých dvoch zápasoch proti Fínom a Švédom náročnú úlohu. Rybár však zvládol z psychologického hľadiska dôležitý zápas s Lotyšskom a svoje kvality potvrdil aj proti Nemcom. "Po rozpačitých začiatkoch nebolo isté, kto bude slovenskou jednotkou. V Rybárovi ju Slováci našli. Chytá s istotou a nepúšťa súperom lacné dorážky. Našej obrane to veľmi uľahčuje," skonštatoval Valábik.

Kňažko: Nemci boli mohutnejší a robustnejší V dôležitom zápase dostal dôveru od trénerov aj 19-ročný Samuel Kňažko. Na svoj vek hral s veľkým prehľadom. V obrane dokázal odstaviť aj mohutnejších hráčov nemeckého tímu a aktívny bol aj smerom dopredu. V druhej tretine strelil Michal Krištof po jeho nahrávke gól na 3:0, ktorý upokojil Slovákov. "Naše víťazstvo sa rodilo ťažšie, ako napovedá výsledok. Prvá tretina ešte bola vyrovnaná, zlomili sme to až v tej druhej, kedy sme išli do trojgólového vedenia. Za jednoznačné víťazstvo sme radi," povedal v rozhovore pre RTVS Kňažko.

Otázka redaktorky na nebezpečnú šancu Nemcov z prvej tretiny ho mierne zaskočila. "Je to vždy, akoby som to povedal... Ide to na živo? Ježiš," pousmial sa mladý Slovák a pohotovo pokračoval ďalej: "Keď ide súper do brejku sám na bránu je to vždy náročné. Podržal nás brankár Paťo Rybár, ktorý chytal výborne." Proti Nemcom sa museli slovenskí hokejisti vyrovnať s úplne odlišným herným štýlom, než s akým sa stretli v zápasoch v skupine. Nemci hrali tvrdý fyzický hokej.

"Boli trochu mohutnejší a ťažší. Boli silnejší v rohoch klziska než Fíni či Švédi, ktorí hrali viac technicky. Z toho pohľadu to bolo náročnejšie. Dokázali sme však proti nim uplatniť našu rýchlosť a húževnatosť," dodal Kňažko. Američanov nechceme naháňať, vraví Ramsay Tréner Slovákov Craig Ramsay bol po zápase s Nemeckom mimoriadne spokojný s výkonom, akým sa prezentovalo jeho mužstvo. "Bol to jeden z najlepších zápasov, ktoré som kedy trénoval, z pohľadu udržania si koncentrácie celých 60 minút. V tretej tretine sme boli trochu nedbalí, keď sme súperovi dovolili hrať niekoľko presiloviek, ale bojovali sme tvrdo, aby sme ich ubránili," uviedol Ramsay.

Slovenskí hokejisti. (Autor: TASR/AP)