Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní semifinálového zápasu na ZOH v Pekingu medzi Fínskom a Slovenskom.



Fínsko postúpilo do semifinále cez Švajčiarsko, ktoré nechalo za sebou jednoznačným výsledkom 5:1. Suomi majú nad Slovákmi výraznú nadvládu. Hráči zo severskej krajiny nepoznajú prehru s našim tímom čoskoro osemnásť rokov. Fíni nás nepovažujú za jednoduchého protivníka, ale deklarovali, že si prišli do Pekingu po zlato.



Výsledky Fínska na ZOH 2022 v Pekingu:



Fínsko – SVK 6:2

Lotyšsko – Fínsko 1:3

Fínsko – Švédsko 4:3pp

Fínsko – Švajčiarsko 5:1



Slovensko už bolo aj vlastnými fanúšikmi odpisované po dvoch prehrách práve s Fínmi a Švédmi. Ramsayho zverenci však ukázali svetu, ako rýchlo sa dokáže zmeniť situácia. Vezú sa na víťaznej vlne. Obrovskú mieru na tom má gólman Patrik Rybár, ktorý naskakoval do hry počas súboja so Švédskom a odvtedy už nikoho nepustil do bránky. Od 28.4.2004 nevieme nájsť cestu ako poraziť skvelo korčuľujúcich Fínov. Napokon po týždni máme šancu vrátiť im prehru 2:6 zo vstupu do pekinskej olympiády.



Výsledky Slovenska na ZOH 2022 v Pekingu:



Fínsko – SVK 6:2

Švédsko – SVK 4:1

SVK – Lotyšsko 5:2

SVK – Nemecko 4:0

USA – SVK 2:3sn