Slováci jasne zdolali Nemcov. Po 12 rokoch si zahrajú olympijské štvrťfinále

Andrej Podkonický, asistent trénera Slovenska: "Ja si myslím, že sme podali veľmi dobrý výkon, Nemcov sme nepustili do šancí. Dobre sme hrali stredné pásmo, dobre sme napádali a korčuľovali. Pár prečíslení bolo, ale podržal nás výborný tímový výkon a výborný Rybár v bránke."

Libor Hudáček, útočník Slovenska, strelec prvého gólu v zápase: "Dnes sme hrali tímovo, pomohli sme Paťovi a on pomohol nám. Hrali sme dobre u nás v pásme a dobre sme napádali. Pri mojom góle som to skúšal nahodiť, odrazilo sa to od Nemca a už som videl, že to ide do bránky. Myslel som si, že to ešte dotlačil do bránky Pospíšil, ale povedal mi, že to bol môj gól."

Peter Cehlárik, útočník Slovenska, strelec druhého gólu v zápase: "Paťo chytal výborne. V druhej tretine sme dokázali nadviazať na vedenie, čo bolo rozhodujúce. Hrali sme dobre v obrannom pásme a aj v oslabení. Prvý gól nás naštartoval, vždy sa hrá lepšie, ak nemusíme doťahovať."

Peter Čerešňák, obranca Slovenska: "Paťo chytal fantasticky. Mal aj kuš šťastia, ale to k tomu patrí. Mám radosť, že sme sa presadili až štyrikrát."

Samuel Kňažko, obranca Slovenska: "Víťazstvo sa rodilo ťažšie. Prvá tretina bola vyrovnaná, v druhej sme boli lepší, poistili sme si náskok a viedli sme 3:0, v tretej tretine sme si to už postrážili. Navyše sme dali gól do prázdnej bránky, čo nás v závere upokojilo. Nebolo to ľahké, sme radi za toto víťazstvo. Paťo Rybár v bránke nás podržal. Nemeckí útočníci boli robustnejší a silní v rohoch, bolo to ťažšie ako v zápasoch s Fínskom či Švédskom, ale ubránili sme ich našou rýchlosťou a húževnatosťou."

Martin Gernát, obranca Slovenska: "Od začiatku zápasu sme hrali výborne, snažili sme sa hrať rýchly hokej, dali sme prvý gól, čo bolo rozhodujúce. Potom sme pridali druhý a tretí, čím sme sa upokojili. Zápas bol náročný, vedeli sme, že kto prehrá, ide domov, psychika bola dôležitá, museli sme hrať zodpovedne v obrane. V tretej tretine sme trochu začali vymýšľať, ale už sme si to udržali. Paťo Rybár nás podržal. Američania sú jedným z najťažších súperov, v tabuľke po základnej časti skončili na prvom mieste, hrajú rýchly hokej, majú mnoho mladých hráčov. Bude to náročné."