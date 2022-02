Aktívna hra, skvelý Rybár, negatívom prečíslenia. Hviezdy minulosti hodnotia Slovákov

V ankete odpovedali Rastislav Staňa, Branko Radivojevič a Michal Handzuš.

Rastislav Staňa (bývalý reprezentant, účastník ZOH 2002 a 2010)

Rastislav Staňa. (Autor: TASR)

Nemci nám, paradoxne, nedovolili dobre vstúpiť do zápasu, čo sa nám v predošlých stretnutiach darilo. Prvých päť - šesť minút nám robili svojim výborným pohybom a vysokým napádaním veľké problémy, potom sme na to našli recept, cez pár krátkych prihrávok sme sa začali dostávať z pásma. Gól Libora Hudáčka nám veľmi pomohol, po ňom z nás spadla deka a vo väčšej časti stretnutia sme dominovali. V druhej tretine sme Nemcov viackrát nepustili z ich obranného pásma a bolo vidno, že väčšiu pohodu na hokejkách máme my, vďaka čomu prišli aj ďalšie góly.

Musím pochváliť výkon Patrika Rybára. Opäť to mal ťažké, keďže podobne ako proti Lotyšom, aj tentokrát na neho nešlo veľa striel. Bolo vidieť, že je plne koncentrovaný a najmä v prvej a druhej tretine vytiahol dôležité zákroky, či už to bolo pri nájazde Krämmera, alebo počas prečíslení, keď sme prepadli v obrane. Čo sa týka záverečnej časti, keďže sme vyhrávali 3:0, bolo jasné, že si zachytá o niečo viac. Mužstvo však podržal a bol jeho kľúčovou postavou. Celkovo ma však potešil výkon tímu. Na turnaji bol zatiaľ najkomplexnejší. Všetky štyri formácie boli viditeľné, čo je do ďalšieho zápasu super. Vidieť aj to, že sme zlepšili hru v presilovkách, v podstate aj gól Krištofa sa dá rátať ako presilovkový. Počas početných výhod sme si dokázali vytvoriť šance, zatlačiť súpera vo svojom obrannom pásme. Myslím si, že je len otázka času, kedy nám gól z presilovky padne. Čo sa týka toho, čo vylepšiť, možno len niektoré tie zaváhania v defenzíve, kedy sme súperovi dovolili ísť do prečíslenia. V zápase proti Američanom by sa nám to mohlo vypomstiť.

Celkovo však náš výkon graduje, čo sa dalo aj očakávať, keďže pred turnajom to bolo aj vplyvom karantény dosť hektické. Zároveň, môžeme byť vďační aj za takýto formát turnaja, ktorý nám dovolil si o to štvrťfinále zahrať. Mám dojem, že po výhre nad Nemcami budeme nastavení tak, že môžeme poraziť hocikoho. V podstate aj v stretnutiach proti Fínom a Švédom sme ukázali, že vieme byť lepšími. Proti Američanom môžeme ťažiť zo zlepšenej hry v presilovke, zároveň, potrebujeme byť čo najmenej vylučovaní, pretože to je to, v čom sú silní a v čom nás dokážu potrestať. Branko Radivojevič (bývalý slovenský reprezentant, účastník ZOH 2010 a 2014)

Branko Radivojevič. (Autor: TASR)

Zatiaľ náš najlepší výkon na turnaji. Forma graduje a prišla v pravý čas. Naša hra bola podporená výborným výkonom Patrika Rybára, ktorý možno nemal úplne veľa roboty, ale keď sa Nemci dostali do šance, tak ju dokázal zlikvidovať.

Je dobré, že sa strelecky chytili aj ďalší chalani, či už Hudáček, alebo Krištof. Opäť sa presadil Cehlárik. A možno ten posledný gól pomôže aj Hrivíkovi. Na margo presiloviek, hoci v nich nedávame góly, hráme ich dobre, sme v súperovom pásme, máme dostatočné množstvo streleckých príležitostí. Verím, že je len otázka času, kedy nám to tam padne. Celkovo si myslím, že sme dobre odpovedali na súperovu tvrdú hru, ustáli sme to, boli sme rýchli, silní na puku, vytvárali si dostatok príležitostí. To je to, v čom treba pokračovať aj v zajtrajšom stretnutí proti USA.

Čo sa týka zajtrajšieho štvrťfinále, šance sú päťdesiat na päťdesiat. Oproti Američanom máme na konte o jedno stretnutie viac, ale myslím si, že máme dosť mladé mužstvo na to, aby sa s tým dokázalo vysporiadať. Chalanom rastie sebavedomie, v tomto smere nám pomohla aj výhra nad Nemcami. Je to jeden zápas, nemáme čo stratiť. Treba si uvedomiť, že kto prehrá, ide domov. Michal Handzuš (bývalý slovenský reprezentant a asistent Craiga Ramsayho na MS 2019 a 2021, účastník ZOH 2002, 2010 a 2014)

Michal Handzuš. (Autor: TASR)

V stretnutí proti Nemecku to bol z našej strany dominantný výkon. Nemcom sme nedovolili v podstate skoro nič. Mali sme viac striel, šancí, zároveň sme boli dominantní na puku a potvrdili sme to aj gólmi. Za najväčšie pozitívum by som označil to, že sme podali kompaktný výkon, celých šesťdesiat minút, s čím sme mali v prvých dvoch stretnutiach problém, keďže sme hrali dobre iba miestami a následne sme po chybách vo vlastnej tretine zlyhali.