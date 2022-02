Výsledky Vlhovej a hokejistov nie sú o systémovej práci, vraví Siekel

O bronz sa postarali hokejisti, ktorí získali pod piatimi kruhmi historicky prvú medailu v tomto športe. Slovensko vyslalo do Číny dokopy 50 športovcov.

Reálny obraz športu

"Dve medaily odzrkadľujú stav, v akom sa slovenský šport nachádza. Petra Vlhová išla na ZOH ako veľká favoritka a potvrdila túto úlohu, slovenskí hokejisti išli ako taký čierny kôň turnaja.

Mali ambície, no nechceli sme predčasne hovoriť o tom, že by mohli doniesť medailu. Je to kolektívny šport a tam musí do seba zapadnúť veľa vecí. Mali sme ambície pozrieť sa na pekné umiestnenia napríklad aj u Klaudie Medlovej, prípadne Paulíny a Ivony Fialkových.