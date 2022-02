Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní zápasu o 3. miesto na ZOH v Pekingu medzi Švédskom a Slovenskom.



Švédsko je druhým súperom, s ktorým si zmeriame sily druhýkrát. V základnej skupine nás viac-menej vyškolilo v efektivite a padli sme 1:4. Švédska cesta do štvrťfinále bola jasná, keďže si tím vybojoval druhú priečku. Tam si poradil s Kanadou a vyradil ju. Semifinále s Ruskom bolo napínavé do absolútneho konca. 70 minút nestačilo na meno víťaza a o všetkom rozhodla nájazdová dráma.



Výsledky Švédska na ZOH 2022 v Pekingu:



Švédsko – Lotyšsko 3:2

Švédsko – SVK 4:1

Fínsko – Švédsko 4:3pp

Švédsko – Kanada 2:0

Rusko – Švédsko 2:1sn



Slovensko snilo svoj veľký finálový olympijský sen. Ten sa rozplynul, keď Fínsko nastolilo pozorné bránenie a doslova nám nedovolilo ísť do finálnych šancí. Miestami sa objavil slovenský tlak, no ten eliminoval skvelý brankár Säteri so svojimi spoluhráčmi. Naša reprezentácia už mohla mať o jednu medailu postarané, no tak je odkázaná na urputný boj s ďalšími Severanmi.



Výsledky Slovenska na ZOH 2022 v Pekingu:



Fínsko – SVK 6:2

Švédsko – SVK 4:1

SVK – Lotyšsko 5:2

SVK – Nemecko 4:0

USA – SVK 2:3sn

Fínsko – SVK 2:0