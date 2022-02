Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní piateho zápasu na ZOH v Pekingu medzi USA a Slovenskom.



USA nemusela bojovať o účasť v play-off turnaja, pretože svojou skupinou A prešla suverénne. Nezakopla ani raz, nazbierala deväť bodov pri skóre 15:4. V prospech Američanov hrá do istej miery aj dlhší odpočinok, keďže posledný zápas hrala ešte v nedeľu s Nemeckom. S ňou hrali Slováci aj v Pjongčangu pred štyrmi rokmi a prehrali 1:5.



Slovensko prakticky bez oddychu a dôslednej prípravy vstupuje do bitky o semifinále. Pre družinu lodivoda Ramsayho je to veľká výzva a koniec-koncov ukázali Nemcom, čo v nich je. Veľkú nádej budeme opäť vkladať do brankára Patrika Rybára, ktorý sa predviedol ako jednotka a viac nedovolil ísť do bránky Konrádovi ani Tomekovi. USA máme čo vracať. Relatívne čerstvú prehru sme utrpeli vlani v máji na MS v Rige 1:6.