Najväčší podvod, ešte väčší zázrak. Malý muž ovládol šampionát ako nikto v dejinách

Nikto v dejinách futbalu nemal na úspechy svojho tímu taký zásadný vplyv ako Diego Armando Maradona. Platilo to pre SSC Neapol a rovnako pre argentínsku reprezentáciu.
Majstrovstvá sveta 1986 v Mexiku sa stali jeho osobnou šou. Strelil päť gólov, na ďalších päť prihral a z turnaja, na ktorý Argentína neprichádzala medzi favoritmi, vytvoril vlastné predstavenie.
Vrchol prišiel 22. júna 1986 v štvrťfinále proti Anglicku. V priebehu niekoľkých minút strelil možno dva najslávnejšie góly futbalovej histórie. Jeden nemal platiť, bol to podvod.
Druhý je dodnes považovaný za najkrajší gól všetkých čias. Odvtedy ubehlo štyridsať rokov.
Po neúspechu na majstrovstvách sveta 1982 v Španielsku prišla v argentínskej reprezentácii zmena. Na šampionáte v Mexiku 1986 ju prvýkrát od roku 1974 viedol iný tréner než César Luis Menotti. Jeho nástupcom sa stal Carlos Bilardo.
Stavil všetko na jedného hráča
Ešte v roku 1983 navštívil Maradonu v Španielsku, kde sa Diego zotavoval zo žltačky. Práve tam ho muž, ktorého Maradona prezýval El Narigón (Veľký nos), požiadal, aby sa stal kapitánom reprezentácie.
Maradona mal vtedy iba 22 rokov, no nástupca Césara Luisa Menottiho bol rozhodnutý postaviť národný tím okolo svojho najväčšieho klenotu.
Pred turnajom panoval v argentínskom tíme chaos. Postup na šampionát si vybojoval len tesne a prípravné zápasy nenaznačovali, že by mužstvo mohlo na majstrovstvách sveta uspieť.
Posledný otras prišiel tesne pred úvodným zápasom skupiny, keď tím opustil Daniel Passarella, legenda argentínskeho futbalu a kapitán majstrov sveta z roku 1978. Obranca sa nikdy úplne nezmieril s tým, že kapitánsku pásku dostal Maradona.
Kórejské taekwondo namiesto futbalu
Príbehy MS vo futbale
Od 11. júna do 19. júla sa v USA, Kanade a Mexiku uskutočnia majstrovstvá sveta vo futbale. Pamätné okamihy, slávne zápasy svetových šampionátov a osudy legendárnych hráčov mapuje Sportnet v seriáli Príbehy MS vo futbale.
V úvodnom súboji proti Južnej Kórei tak nastúpil tím, ktorý mnohí považovali za priemerný, bez formy, s neistou základnou zostavou a mladým kapitánom.
Zo začiatku zápas pripomínal argentínske vystúpenia na šampionáte v roku 1982. Kórejčania si zvolili jednoduchú taktiku – kopať Maradonu. Predtým, než dostal loptu, keď ju mal pri nohách aj po tom, čo ju prihral. Tentoraz však bolo cítiť rozdiel.
Dvadsaťpäťročný Maradona nereagoval. Bol frustrovaný, ale zároveň odhodlaný. Namiesto hádok a protestov sa zakaždým postavil a pokračoval v hre.
Keďže ho nedokázali zastaviť futbalovo, súper siahal po čoraz tvrdších zákrokoch. Svet tak dostal predčasnú ukážku taekwonda, národného športu Južnej Kórey.
Argentína vyhrala 3:1 a Maradona prihral na všetky tri góly.
Taliani zistili, že Diego dospel
Druhý zápas priniesol súboj s Talianskom, reprízu neslávne známeho stretnutia z roku 1982, v ktorom Claudio Gentile neutralizoval Maradonu pomocou otvoreného násilia.
Gentile už síce v mužstve nebol, no zostali Gaetano Scirea a Pietro Vierchowod, veľmi schopný, hoci o niečo menej bezohľadný stopér.
Maradona však medzitým dospel. Dva roky hrával v najťažšej lige sveta – talianskej Serie A. Taliansko ho zmenilo.
Hoci Argentína inkasovala už v šiestej minúte z penalty, Maradona vzal zodpovednosť na svoje plecia. Neustále menil pozície, pohyboval sa medzi líniami a talianski obrancovia nevedeli, či ho nasledovať alebo zostať na svojich miestach.
V 36. minúte poslal Jorge Valdano jemný oblúčik za obranu. Maradona si zbehol do ľavého vnútorného priestoru a z prvej usmernil loptu do vzdialenejšieho rohu.
História MS vo futbale
V seriáli už vyšlo:
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Mužstvo sa zomklo
Na šampionáte strelil veľa nádherných gólov, no tento bol ukážkou dokonalej techniky.
Zápas sa skončil 1:1 a svet si začal všímať Argentínu aj jej kapitána.
V poslednom skupinovom zápase Argentína bez problémov zdolala Bulharsko 2:0. Maradona pripravil druhý gól centrom z ľavej strany, po ktorom Jorge Burruchaga nemohol minúť.
Argentína vyhrala skupinu a v osemfinále ju čakal Uruguaj. Súboj dvoch susedov oddelených riekou Río de la Plata je juhoamerickou obdobou zápasu Anglicko – Škótsko. Futbal sa medzi nimi už desaťročia stal nástrojom dokazovania národnej nadradenosti.
Aj tentoraz išlo o nervózny a rozkúskovaný duel. Argentína sa ujala vedenia ešte pred prestávkou a náskok 1:0 si udržala až do konca.
Neistota a problémy, ktoré sprevádzali prípravu, boli preč. Mužstvo sa zomklo a začalo pôsobiť ako tím ochotný bojovať jeden za druhého.