Nový slovanista v Poľsku v niečom vynikal. Perfektne zapadá do plánu, tvrdí Kmotrík

Samuel Kozlovský.
Samuel Kozlovský. (Autor: REUTERS)
Martin Kozinka|4. jún 2026 o 07:30
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Kto bude hrať v nasledujúcej sezóne na ľavom kraji v obrane Slovana?

Len traja hráči v poli bratislavského Slovana odohrali v sezóne 2025/2026 viac než tritisíc minút vo všetkých súťažiach.

Kenan Bajrič (3629 minút), Cesar Blackman (3307 minút) a Sandro Cruz (3197 minút). Traja hráči zadných radov belasých, ktorí boli nespornými jednotkami na svojich postoch.

V poslednom ročníku však obrana Slovana zaznamenala za posledné tri ligové sezóny podľa Opta Analyst v priemere na duel najviac zákrokov (tackles, 15,8) a odkopnutí lopty (clearances, 21).

No taktiež zaznamenala najmenej zachytených prihrávok (interceptions, 8,6) a vyhraných súbojov (duels won, 51,1 pri 53-percentnej úspešnosti).

Dohromady inkasovala až 66-krát, čo bolo v priemere na zápas len mierne zlepšenie oproti sezóne 2024/2025, v ktorej si však belasí merali sily s európskou smotánkou v Lige majstrov. 

Koľko gólov inkasoval Slovan?

2021/22: 47-krát v 54 zápasoch (0,9 na duel)

2022/23: 81-krát v 56 zápasoch (1,4 na duel)

2023/24: 62-krát v 53 zápasoch (1,2 na duel)

2024/25: 82-krát v 55 zápasoch (1,5 na duel)

2025/26: 66-krát v 48 zápasoch (1,4 na duel)

Najmenej investoval do obrany

Aj preto sa v Slovane rozhodli, že je na čase posilniť obranné rady. Je na to najvyšší čas.

Leroy Sané v súboji s Kevinom Wimmerom počas zápasu Bayern Mníchov - Slovan Bratislava.
Leroy Sané v súboji s Kevinom Wimmerom počas zápasu Bayern Mníchov - Slovan Bratislava. (Autor: TASR/AP)

Za posledné tri ročníky bola obrana slovenského majstra takmer nezmenená. 

Posily Slovana za posledné tri roky podľa pozícií v poli (bez hosťovaní):

Obrancovia: 6

Stredopoliari: 10

Útočníci: 9

V sezóne 2023/2024 nastúpila na prvý duel v Konferenčnej lige proti Klaksvíku obranná štvorica Blackman, Bajrič, Wimmer a Lovat. 

Prví traja menovaní z týchto hráčov boli súčasťou základnej zostavy aj v poslednom tohtosezónnom stretnutí v rovnakej súťaži proti Häckenu. 

Slovan si prednedávnom poistil služby stopéra Kevina Wimmera aj pre nasledujúci ročník 2026/2027. 

Do hlavného mesta prišiel brankár Aleksandar Popovič z Dunajskej Stredy a ľavý obranca Samuel Kozlovský. Táto dvojica má jasnú úlohu – zvýšiť konkurenciu na svojich postoch.

Mal viacero ponúk zo Slovenska

„Jedným z našich zámerov na letné prestupové okno bolo zvýšiť konkurenciu na ľavom kraji obrany. Samuel Kozlovský do tohto plánu perfektne zapadá,“ povedal o novej akvizícii pre klubový web Ivan Kmotrík mladší, generálny riaditeľ Slovana.

Kozlovský neprichádza do neznámeho prostredia. Bratislavský rodák obliekal v mládežníckych i juniorských kategóriach dresy Slovana a Petržalky. 

Dobre sa pozná s niektorými súčasnými hráčmi belasých, ako napríklad Petrom Pokorným (z juniorskej reprezentácie), Arturom Gajdošom (55 spoločných zápasov v Trenčíne) či Rahimom Ibrahimom (49 spoločných zápasov v Trenčíne).

Kozlovský odohral v slovenskej najvyššej súťaži 64 zápasov. Všetky v drese AS Trenčín, kam prestúpil v lete 2021 z druholigovej Petržalky.

Adrián Kaprálik (Žilina) a Samuel Kozlovský (Trenčín).
Adrián Kaprálik (Žilina) a Samuel Kozlovský (Trenčín). (Autor: TASR)

O tri roky neskôr sa sťahoval po prvýkrát za hranice, kde po ňom siahol poľský Widzew Lodž, pričom mal v tom čase ponuky z viacerých popredných klubov v slovenskej lige.

Ťažšia sezóna s vydareným koncom

V Lodži mal platnú zmluvu do tohto leta, pričom jej súčasťou bola opcia na jej ročné predĺženie. V Poľsku odohral dohromady 54 zápasov, z toho dvadsaťtri v ročníku 2025/2026. 

Miestami bojoval o miesto v zostave, no od polovice marca tohto roka bol najvyužívanejším hráčom Lodžu v poli, a to ako ľavý obranca alebo ľavý wing-back.

V poslednom 34. kole poľskej Ekstraklasy asistoval na víťazný gól spoluhráča Mariusza Fornalczyka v dueli s Piastom, ktorý znamenal, že sa Lodž zachránil v najvyššej súťaži.

Oproti sezóne 2024/2025 hral v poslednom ročníku v priemere o trinásť minút na duel menej (67), pričom odohral o osem zápasov menej (21).

Slovanu môže v nasledujúcej sezóne pomôcť. Vyniká v štatistike, v ktorej sa belasí vlani zhoršili.

V Poľsku kazil prihrávky súpera

V metrike "PAdj (possesion-adjusted)", v preklade prispôsobené držaniu lopty, prekazil Kozlovský v priemere na 90 minút 8,3 pokusu o prihrávku súpera smerom vpred (2. najlepší v poľskej lige medzi krídelnými obrancami). Celkovo ich v poslednej sezóne prekazil (interceptions) viac než sto.

Tejto štatistike kraľoval v Poľsku aj v ročníku 2024/2025.

Kozlovský nie je podľa dát ofenzívne ladený krajný obranca. Nemá veľa úspešných driblingov, centrov či presných progresívnych prihrávok.

V priemere na 90 minút získal v poslednej sezóne v Ekstraklase 9,4 lopty (11. medzi krajnými obrancami), vyhral 1,6 súboja vo vzduchu (13.) a zblokoval 0,4 strely (18.). 

Na snímke vpravo Sandro Cruz (Slovan) a vľavo Jakub Pauer (Trnava).
Na snímke vpravo Sandro Cruz (Slovan) a vľavo Jakub Pauer (Trnava). (Autor: TASR)

V poľskej lige patril do najlepšej dvadsiatky krajných obrancov aj v priemeroch presných prihrávok do finálnej tretiny ihriska (3) a presných dlhých prihrávok (2).

Kto je lepší ľavý obranca?

Uvidíme, ako sa popasuje s bojom o pozíciu na ľavej obrane so Sandrom Cruzom.

„Konkurencia je len dobrá. Vnímam to zdravo a s odhodlaním. Chcem dať do toho všetko, aby som čo najviac hrával a pomáhal mužstvu aj asistenciami či gólmi," priznal Kozlovský pre klubový web Slovana.

Nečaká ho jednoduchý boj.

Žiadny krajný obranca v Niké lige nevyhral v sezóne 2025/2026 viac súbojov než Sandro Cruz (248).

V priemere na 90 minút zaznamenal 34 úspešných prihrávok (4. medzi krajnými obrancami v lige), z toho 12,6 smerom vpred (5.), jeden úspešný dribling (11.) a v metrike "PAdj (possesion-adjusted)" prekazil 6,3 prihrávky súpera.

Porovnanie sezón Samuela Kozlovského (2023/24 a 2025/26) s ročníkom Sandra Cruza (2025/26).
Porovnanie sezón Samuela Kozlovského (2023/24 a 2025/26) s ročníkom Sandra Cruza (2025/26). (Autor: DataMB)

V kľúčových dátach pre krajného obrancu dominuje Cruz, no do úvahy treba vziať kvalitatívny rozdiel medzi súťažami.

Ak by sme si porovnali posledný ročník Kozlovského v Trenčíne, oproti Cruzovi má jasne navrch, a to najmä v hre s loptou na kopačke smerom vpred.

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