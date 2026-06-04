Nový slovanista v Poľsku v niečom vynikal. Perfektne zapadá do plánu, tvrdí Kmotrík

Len traja hráči v poli bratislavského Slovana odohrali v sezóne 2025/2026 viac než tritisíc minút vo všetkých súťažiach.
Kenan Bajrič (3629 minút), Cesar Blackman (3307 minút) a Sandro Cruz (3197 minút). Traja hráči zadných radov belasých, ktorí boli nespornými jednotkami na svojich postoch.
V poslednom ročníku však obrana Slovana zaznamenala za posledné tri ligové sezóny podľa Opta Analyst v priemere na duel najviac zákrokov (tackles, 15,8) a odkopnutí lopty (clearances, 21).
No taktiež zaznamenala najmenej zachytených prihrávok (interceptions, 8,6) a vyhraných súbojov (duels won, 51,1 pri 53-percentnej úspešnosti).
Dohromady inkasovala až 66-krát, čo bolo v priemere na zápas len mierne zlepšenie oproti sezóne 2024/2025, v ktorej si však belasí merali sily s európskou smotánkou v Lige majstrov.
Koľko gólov inkasoval Slovan?
2021/22: 47-krát v 54 zápasoch (0,9 na duel)
2022/23: 81-krát v 56 zápasoch (1,4 na duel)
2023/24: 62-krát v 53 zápasoch (1,2 na duel)
2024/25: 82-krát v 55 zápasoch (1,5 na duel)
2025/26: 66-krát v 48 zápasoch (1,4 na duel)
Najmenej investoval do obrany
Aj preto sa v Slovane rozhodli, že je na čase posilniť obranné rady. Je na to najvyšší čas.
Za posledné tri ročníky bola obrana slovenského majstra takmer nezmenená.
Posily Slovana za posledné tri roky podľa pozícií v poli (bez hosťovaní):
Obrancovia: 6
Stredopoliari: 10
Útočníci: 9
V sezóne 2023/2024 nastúpila na prvý duel v Konferenčnej lige proti Klaksvíku obranná štvorica Blackman, Bajrič, Wimmer a Lovat.
Prví traja menovaní z týchto hráčov boli súčasťou základnej zostavy aj v poslednom tohtosezónnom stretnutí v rovnakej súťaži proti Häckenu.
Slovan si prednedávnom poistil služby stopéra Kevina Wimmera aj pre nasledujúci ročník 2026/2027.
Do hlavného mesta prišiel brankár Aleksandar Popovič z Dunajskej Stredy a ľavý obranca Samuel Kozlovský. Táto dvojica má jasnú úlohu – zvýšiť konkurenciu na svojich postoch.
Mal viacero ponúk zo Slovenska
„Jedným z našich zámerov na letné prestupové okno bolo zvýšiť konkurenciu na ľavom kraji obrany. Samuel Kozlovský do tohto plánu perfektne zapadá,“ povedal o novej akvizícii pre klubový web Ivan Kmotrík mladší, generálny riaditeľ Slovana.
Kozlovský neprichádza do neznámeho prostredia. Bratislavský rodák obliekal v mládežníckych i juniorských kategóriach dresy Slovana a Petržalky.
Dobre sa pozná s niektorými súčasnými hráčmi belasých, ako napríklad Petrom Pokorným (z juniorskej reprezentácie), Arturom Gajdošom (55 spoločných zápasov v Trenčíne) či Rahimom Ibrahimom (49 spoločných zápasov v Trenčíne).
Kozlovský odohral v slovenskej najvyššej súťaži 64 zápasov. Všetky v drese AS Trenčín, kam prestúpil v lete 2021 z druholigovej Petržalky.
O tri roky neskôr sa sťahoval po prvýkrát za hranice, kde po ňom siahol poľský Widzew Lodž, pričom mal v tom čase ponuky z viacerých popredných klubov v slovenskej lige.
Ťažšia sezóna s vydareným koncom
V Lodži mal platnú zmluvu do tohto leta, pričom jej súčasťou bola opcia na jej ročné predĺženie. V Poľsku odohral dohromady 54 zápasov, z toho dvadsaťtri v ročníku 2025/2026.
Miestami bojoval o miesto v zostave, no od polovice marca tohto roka bol najvyužívanejším hráčom Lodžu v poli, a to ako ľavý obranca alebo ľavý wing-back.
V poslednom 34. kole poľskej Ekstraklasy asistoval na víťazný gól spoluhráča Mariusza Fornalczyka v dueli s Piastom, ktorý znamenal, že sa Lodž zachránil v najvyššej súťaži.
Oproti sezóne 2024/2025 hral v poslednom ročníku v priemere o trinásť minút na duel menej (67), pričom odohral o osem zápasov menej (21).
Slovanu môže v nasledujúcej sezóne pomôcť. Vyniká v štatistike, v ktorej sa belasí vlani zhoršili.
V Poľsku kazil prihrávky súpera
V metrike "PAdj (possesion-adjusted)", v preklade prispôsobené držaniu lopty, prekazil Kozlovský v priemere na 90 minút 8,3 pokusu o prihrávku súpera smerom vpred (2. najlepší v poľskej lige medzi krídelnými obrancami). Celkovo ich v poslednej sezóne prekazil (interceptions) viac než sto.
Tejto štatistike kraľoval v Poľsku aj v ročníku 2024/2025.
Kozlovský nie je podľa dát ofenzívne ladený krajný obranca. Nemá veľa úspešných driblingov, centrov či presných progresívnych prihrávok.
V priemere na 90 minút získal v poslednej sezóne v Ekstraklase 9,4 lopty (11. medzi krajnými obrancami), vyhral 1,6 súboja vo vzduchu (13.) a zblokoval 0,4 strely (18.).
V poľskej lige patril do najlepšej dvadsiatky krajných obrancov aj v priemeroch presných prihrávok do finálnej tretiny ihriska (3) a presných dlhých prihrávok (2).
Kto je lepší ľavý obranca?
Uvidíme, ako sa popasuje s bojom o pozíciu na ľavej obrane so Sandrom Cruzom.
„Konkurencia je len dobrá. Vnímam to zdravo a s odhodlaním. Chcem dať do toho všetko, aby som čo najviac hrával a pomáhal mužstvu aj asistenciami či gólmi," priznal Kozlovský pre klubový web Slovana.
Nečaká ho jednoduchý boj.
Žiadny krajný obranca v Niké lige nevyhral v sezóne 2025/2026 viac súbojov než Sandro Cruz (248).
V priemere na 90 minút zaznamenal 34 úspešných prihrávok (4. medzi krajnými obrancami v lige), z toho 12,6 smerom vpred (5.), jeden úspešný dribling (11.) a v metrike "PAdj (possesion-adjusted)" prekazil 6,3 prihrávky súpera.
V kľúčových dátach pre krajného obrancu dominuje Cruz, no do úvahy treba vziať kvalitatívny rozdiel medzi súťažami.
Ak by sme si porovnali posledný ročník Kozlovského v Trenčíne, oproti Cruzovi má jasne navrch, a to najmä v hre s loptou na kopačke smerom vpred.