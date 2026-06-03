Európania nebudú bojkotovať Rusov na Svetovom pohári, tvrdí NHL. Česi a Fíni oponujú

Február v NHL býva často akousi prestávkou počas dlhej sezóny.
V minulosti sa počas tohto mesiaca konal Zápas hviezd (All Star), v roku 2025 NHL organizovala Turnaj 4 národov (4 Nations Face-Off) a tento rok sa hokejisti z NHL zúčastnili po 14 rokoch na zimných olympijských hrách v Miláne.
Budúci február bude patriť opäť Zápasu hviezd, ktorého formát predstavili zástupcovia NHL v utorok, a v roku 2028 sa do kalendára vráti Svetový pohár.
Veľkolepý turnaj s hráčmi NHL budú hostiť tri mestá - Edmonton a Calgary v Kanade a Praha v Česku.
Svetový pohár sa doteraz konal nepravidelne, usporiadali ho trikrát: v rokoch 1996, 2004 a 2016.
Na Svetovom pohári 2028 by sa malo odohrať 17 zápasov. V Prahe a Calgary sa bude hrať po 7 zápasov v každom dejisku: šesť zápasov základnej časti a jeden zápas play-off. Edmonton bude hostiť obe semifinále a finále.
NHL už dlhšie avizovala, že chce turnaj pre osem krajín.
Vlani sa musela zámorská profiliga uspokojiť s turnajom 4 Nations Face-Off, na ktorom sa zúčastnili štyri krajiny - Kanada, USA, Fínsko a Švédsko.
Ostatné krajiny nemali v NHL dostatok hokejistov na zostavenie samostatného tímu a účasť Ruska by z politických dôvodov mohli bojkotovať tímy zo severu Európy.
Zástupca riaditeľa NHLPA Ron Hainsey v marci povedal, že na Svetovom pohári 2028 sa zúčastní „osem najlepších hokejových reprezentácií“.
Ani dnes zatiaľ nie je jasné, akým kľúčom ich bude NHL vyberať.
Automatickú účasť by si podľa „papierových predpokladov" mali zabezpečiť hokejisti Kanady, USA, Švédska a Fínska.
Keďže jedno z dejísk bude Praha, istú miestenku má zrejme aj Česko.
Otázni sú ďalší traja účastníci. V hre je okrem Slovenska, Nemecka či Švajčiarska aj Rusko.
To absentuje na medzinárodnej scéne od jari 2022, keď ho rada IIHF vylúčila pre ruskú vojnovú inváziu na Ukrajinu, ktorá trvá dodnes.
Ruskí hokejisti sa nezúčastnili na 4 Nations Face-Off a ani na olympiáde v Miláne, kde sa mohli predstaviť len individuálni ruskí športovci, ktorí nepodporujú vojnu, aj to pod neutrálnou vlajkou.
V NHL, ktorá bude Svetový pohár organizovať, ale ruskí hokejisti pravidelne nastupujú bez akýchkoľvek obmedzení.
Rusi budú zrejme súčasťou aj budúcoročného Zápasu hviezd, kde sa predstaví päť reprezentečných výberov: Kanada, USA, Švédsko, Fínsko a Výber sveta, kde budú hokejisti ostatných krajín, napr. zo Švajčiarska, Nemecka, Česka, (možno) Slovenska a práve Ruska.
K účasti Ruska na Svetovom pohári sa vedenie NHL v marci vyjadrilo, že ak bude vojna na Ukrajine pokračovať, Rusi hrať nebudú.
„Nemyslím si, že by sme mali odlišný pohľad než Fíni, Švédi a Česi na prípadnú účasť Ruska. Možnosť štartu bude otvorená, ak nastanú určité okolnosti. A ak k nim nedôjde, je pravdepodobné, že (Rusi) sa na turnaji nezúčastnia,“ povedal zástupca komisára NHL Bill Daly.
Na otázku jedného z novinárov: „Tými okolnosťami myslíte ukončenie vojny?“ Daly prikývol.
Nebude problém, tvrdí zástupca NHL
O zopár týždňov neskôr sa vedenie NHL opäť postavilo pred novinárov, aby odprezentovalo nový formát Zápasu hviezd (All Star), lenže zo stretnutia opäť vyvstala otázka o ruskej účasti na Svetovom pohári.
„Budeme sledovať, akým spôsobom k tomu procesu pristúpi IIHF a aké rozhodnutia prijme. Bude to mať význam aj pre naše vlastné rozhodovanie,“ uviedol zástupca komisára Daly.
Hlavný komisár Gary Bettman vzápätí doplnil: „Nemyslím si, že momentálne existuje úplne jasný obraz o tom, čo vlastne IIHF rozhodla a čo to v praxi znamená. Preto si budeme musieť počkať na ďalší vývoj.“
Bettman narážal na rozhodnutie Disciplinárnej komisie IIHF počas nedávno skončených MS v hokeji 2026, ktorá anulovala rozhodnutie Rady IIHF o tom, že Rusi a Bielorusi budú chýbať na nadchádzajúcom svetovom šampionáte.
Rusko sa proti neúčasti na MS 2027 odvolalo, a tak Rada IIHF bude musieť prípad ešte raz prešetriť.
Medzinárodná hokejová federácia zároveň oznámila, že Bielorusko sa v sezóne 2026/27 vráti do troch medzinárodných súťaží – na majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov, ženské majstrovstvá sveta IV. divízie a ženské majstrovstvá sveta do 18 rokov III. B divízie, čo v hokejovom hnutí vyvolalo kritické reakcie.
Aj keby však IIHF napokon otvorila Rusku cestu späť na medzinárodné turnaje, NHL bude musieť riešiť ďalšiu citlivú otázku.
Tou je možný bojkot zo strany krajín ako Fínsko, Švédsko či Česko. Hokejové zväzy týchto krajín dlhodobo zastávajú názor, že návrat Ruska nie je možný, pokiaľ pokračuje vojna na Ukrajine.
Daly prezradil, že o tejto téme v utorok ráno diskutoval s predstaviteľmi IIHF.
„Momentálne nepredpokladajú problém zo strany Švédov, Fínov ani Čechov, pokiaľ by sa situácia vyvinula týmto smerom a prišlo by na otázku bojkotu,“ povedal Daly.
„Zároveň však predbiehame udalosti, pretože zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie o tom, či sa Rusko zúčastní medzinárodných turnajov v sezóne 2026/27. Budeme vývoj pozorne sledovať.
Nebudeme sa ním automaticky riadiť, ale určite bude dôležitým faktorom pri našom rozhodovaní o Svetovom pohári. Myslím si však, že posledné rozhodnutie je z dlhodobého hľadiska krokom, ktorý môže pomôcť, ak je cieľom umožniť budúcu účasť Ruska.“
Česi aj Fíni majú iný názor
Reakcia na Dalyho vyjadrenie nenechala na seba dlho čakať. V stredu totiž zasadá Výkonný výbor Českého zväzu ľadového hokeja, na ktorom sa má prerokovať aj otázka návratu Ruska do medzinárodných súťaží.
Portál sport.cz ešte pred samotným zasadnutím získal reakciu generálneho sekretára českého zväzu Jána Černého, ktorý Dalyho interpretáciu odmieta.
„Postoj Česka je nemenný, a teda nesúhlasíme s účasťou Ruska na turnajoch počas vojnovej agresie na Ukrajine," uviedol Černý.
Rovnaký názor zastáva aj prezident českého zväzu Alois Hadamczik. „Za mňa je to jasné, počas trvania vojny, ktorú Rusko rozpútalo, mu nemožno umožniť hrať na medzinárodnej hokejovej scéne,“ povedal nedávno.
A hoci Černý v stredu ráno nechcel hovoriť aj za predstaviteľov Fínska a Švédska, podľa neho zastávajú rovnaký názor a možno ešte striktnejší.
Táto reakcia sa potvrdila o zopár hodín neskôr. Fínsky hokejový zväz zverejnil vyhlásenie, že „postoj k ruskej otázke sa nezmenil".
„O tejto záležitosti sme nediskutovali so žiadnou stranou," uviedol predseda fínskeho zväzu Heikki Hietanen.
Vedenie švédskeho hokejového zväzu do publikovania článku na tému nereagovalo.
Účasť Rusov ovplyvní aj Slovensko
S tým, ako sa liga ako organizátor postaví k otázke Ruska na Svetovom pohári, úzko súvisí aj účasť Slovákov.
Ak by totiž Rusko neštartovalo, podobne ako na olympiáde či na posledných štyroch MS v hokeji, riešenie hádanky by bolo jednoduché: najlepšiu osmičku by s najväčšou pravdepodobnosťou doplnili Švajčiari, líder rebríčka IIHF, Nemci a Slováci.
Ak by účasť Rusom na Svetovom pohári bola napokon umožnená, o poslednú miestenku by súťažili Slovensko a Nemecko. Zatiaľ ale nie je jasné, v akých kritériách.
„Je to skvelá správa. Dúfam, že tam bude aj Slovensko. Pevne v to verím," uviedol ešte v marci slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Svetový pohár 2028 sa bude konať vo februári 2028. Osem tímov bude hrať v dvoch štvorčlenných skupinách. Celkovo by sa malo odohrať 17 zápasov.
Základnú fázu budú hostiť Calgary (pravdepodobne zámorská vetva) a Praha (európska vetva).
V skupinách sa bude hrať systémom každý s každým, teda šesť zápasov.
Priamo do semifinále postúpia víťazi skupín, mužstvá na druhom a treťom mieste budú hrať zápas o postup medzi najlepšiu štvoricu.
Štyri najlepšie tímy sa stretnú v Edmontone, kde turnaj vyvrcholí dvoma semifinálovými stretnutiami a záverečným finále.
Očakáva sa, že Svetový pohár bude trvať 13 dní, NHL sa preruší na 17 dní.
Ihriská budú mať rozmery NHL a zápasy sa budú hrať podľa pravidiel a rozhodcov zámorskej profiligy.
To znamená, že na rozdiel od finále olympijských hier, by sa v predĺžení rozhodujúceho zápasu hralo formátom piatich proti piatim, až kým nepadne rozhodujúci gól.