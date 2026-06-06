ONLINE: Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes dnes, finále play-off NHL LIVE (3. zápas)

Hokejisti tímov Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes hrajú dnes v noci tretí zápas finále play-off zámorskej NHL.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes dnes (hokej, play-off NHL, finále, 3. zápas, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL Finále 2025/2026
07.06.2026 o 02:00
Vegas
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minúta
Plánovaný
Carolina
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní 3. finálového zápasu o Stanley Cup, kde sa proti sebe postaví Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes.
Za vyrovnaného stavu 1:1 a séria sťahuje do Vegas, kde budeme sledovať ďalší napínavý súboj. Hoci sa z prvého víťazstva tešili hokejisti Golden Knights, keď uspeli v napínavom stretnutí výsledkom 5:4 po víťaznom góle Tomáša Hertla, sa Caroline podarilo odpovedať a druhý duel rozhodnúť v predĺžení.
Za vyrovnaného stavu 1:1 a séria sťahuje do Vegas, kde budeme sledovať ďalší napínavý súboj. Hoci sa z prvého víťazstva tešili hokejisti Golden Knights, keď uspeli v napínavom stretnutí výsledkom 5:4 po víťaznom góle Tomáša Hertla, sa Caroline podarilo odpovedať a druhý duel rozhodnúť v predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.