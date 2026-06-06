Poľská rozprávka nemala šťastný koniec. Ruská tínedžerka získala svoj prvý grandslamový titul

Roland Garros 2026
Finále - ženy:
Mirra Andrejevová (Rus.-8) - Maja Chwalinská (Poľ.) 6:3, 6:2
Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros 2026 a získala prvý grandslamový titul v kariére.
V sobotňajšom finále zdolala na parížskej antuke v pozícii nasadenej osmičky poľskú kvalifikantku Maju Chwalinskú 6:3, 6:2.
Z francúzskej metropoly si odnáša prémiu 2,8 milióna eur pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka WTA.
V jeho pondelňajšom vydaní sa posunie na šieste miesto. Devätnásťročná Andrejevová, ktorá bola pred dvoma rokmi v Paríži v semifinále, vo finále potvrdila úlohu favoritky.
Chwalinská napriek prehre dosiahla na Roland Garros životný úspech a v rebríčku WTA sa posunie zo 114. na 21. priečku.
Doposiaľ jedinou hráčkou, ktorá to dotiahla z kvalifikácie až ku grandslamovému titulu, bola v roku 2021 Britka Emma Raducanuová na US Open.
VIDEO: Zostrih zápasu Andrejevová - Chwalinská
Priebeh finále Andrejevová - Chwalinská
I. set:
V úvode finálového zápasu Andrejevová i Chwalinská dvakrát stratili podanie.
Za stavu 2:2 si Poľka ako prvá udržala servis, Andrejevová však potom získala štyri gemy za sebou a prvý set získala vo svoj prospech.
Ruska hrala disciplinovane, bola trpezlivá v dlhých výmenách od základnej čiary a dokázala Chwalinskú rozbehať.
Poľka robila v dôležitých momentoch príliš veľa nevynútených chýb.
II. set:
Druhé dejstvo bolo jasne v réžii Andrejevovej. Zverenka španielskej trénerky Conchity Martinezovej si po dvoch brejkoch vybudovala náskok 5:0 a dobre rozohraný zápas už dotiahla do víťazného konca.
Chwalinská ešte znížila na 2:5, no Andrejevová premenila v ôsmom geme po úspešnom smeči pri podaní Poľky hneď prvý mečbal.
V priebehu celého turnaja stratila iba jediný set. V semifinále vyradila Ukrajinku Martu Kosťukovú a ukončila jej 17-zápasovú víťaznú sériu na antuke.
O titule na Roland Garros snívala
Andrejevová si prevzala trofej z rúk Francúzky Mary Pierceovej, parížskej šampiónky z roku 2000. V úvode slávnostného príhovoru zablahoželala Chwalinskej k úspešnému turnaju.
„Gratulujem Maji k senzačnému výsledku, zdolala na turnaji mnoho skvelých hráčok. Si naozaj ťažká súperka, prajem ti veľa šťastia do zvyšku sezóny. Dúfam, že spolu odohráme ešte nejedno finále.
Neviem, či mám poďakovať Mary Pierceovej, ktorá v roku 2000 zdolala vo finále moju trénerku Conchitu Martinezovú, no som rada, že prišla spolu s Amelie Mauresmovou.
Roland Garros som sledovala ako malá a snívala som o tom, že by som raz mohla triumfovať na antukovom vrchole sezóny. Som šťastná, že sa mi to podarilo.
Ďakujem organizátorom, rozhodcom a zberačom. V horúčavách ste to nemali ľahké, no zvládli ste to.
Ďakujem aj môjmu tímu. Viem, že je to so mnou niekedy ťažké, ale stále ma tlačíte k hraniciam, nútite ma trénovať, aj keď sa mi nechce a odovzdávate mi svoje rady a skúsenosti. Veľká vďaka aj mojim rodičom a fanúšikom za podporu. Paríž bude u mňa na špeciálnom mieste.“
Chwalinská: Paríž bude navždy v mojom srdci
Chwalinská uznala kvality súperky. „Gratulujem Mirre k zisku titulu, je to veľmi talentovaná hráčka. Do budúcnosti jej želám iba to najlepšie.
Ďakujem svojmu tímu, rodine a fanúšikom za podporu. Nie je jednoduché byť v pozícii zdolanej finalistky, no urobím všetko pre to, aby som tento grandslamový úspech zopakovala.
Parížski diváci boli skvelí, cítila som ich lásku. Škoda, že dnešný zápas nebol z mojej strany až taký dobrý, ale Paríž bude navždy v mojom srdci.“