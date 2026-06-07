    VIDEO: Úradujúci majstri uspeli pre MS. Víťazne aj Brazília a Angličanov potiahol Kane

    Futbalisti Argentíny sa tešia z gólu proti Hondurasu.
    Futbalisti Argentíny sa tešia z gólu proti Hondurasu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. jún 2026 o 07:44
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    Nastúpili pritom bez Lionela Messiho.

    Futbalisti Argentíny zvíťazili v nedeľňajšom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta nad Hondurasom 2:0.

    Skóre otvoril v 37. minúte z penalty Lautaro Martinez a kapitán Interu Miláno po zmene strán prihral na druhý zásah Giulianovi Simeonemu.

    Úradujúci majstri nastúpili bez Lionela Messiho, ktorého krátko pred štartom šampionátu trápi svalová únava a mierne napätie v ľavom zadnom stehennom svale.

    Brazílčania si v ďalšom zápase poradili s Egyptom 2:1, o ich góly sa postarali Bruno Guimaraes a Endrick.

    Anglicko zdolalo Nový Zéland vďaka presnému zásahu kapitána Harryho Kane z nadstaveného času prvého polčasu.

    Škóti rozstrieľali Bolíviu 4:0, pričom všetky góly dali už v prvom polčase. V príprave uspeli aj futbaloví „trpaslíci“, Kapverdy zdolali Bermudy 3:0 a Curacao vyhralo nad Arubou 4:0.

    Prípravné zápasy - nedeľa, 7. jún:

    Švajčiarsko - Austrália 1:1 (1:0)

    Góly: 14. Ndoye - 56. Yengi

    Panama - Bosna a Hercegovina 1:1 (1:1)

    Góly: 45.+4 Ramos - 23. Katič

    Anglicko - Nový Zéland 1:0 (1:0)

    Gól: 45.+2 Kane

    Bolívia - Škótsko 0:4 (0:4)

    Góly: 5. Shankland, 23. McTominay, 30. a 45. Adams

    Kapverdy - Bermudy 3:0 (1:0)

    Góly: 33. Semedo, 49. Rodrigues, 90.+1 da Costa

    Jamajka - Juhoafrická republika 0:1

    Gól: 32. Appollis

    Katar - Salvádor 0:0

    Brazília - Egypt 2:1 (1:1)

    Góly: 7. Bruno Guimaraes, 52. Endrick - 11. Ziko

    Venezuela - Turecko 1:2 (1:1)

    Góly: 13. Mendoza - 44. Yilmaz, 54. Akgün

    Argentína - Honduras 2:0 (1:0)

    Góly: 37. Lautaro Martinez (z 11m), 54. Simeone

    Curacao - Aruba 4:0 (0:0)

    Góly: 53. Brenet, 68. Antonisse, 83. Comenencia, 90.+1 Bacuna

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    Domov»MS vo futbale 2026»VIDEO: Úradujúci majstri uspeli pre MS. Víťazne aj Brazília a Angličanov potiahol Kane