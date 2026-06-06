Kráľovskú etapu Gira museli skrátiť, hrozili lavíny. Slovenka preteky nedokončila

Giro d'Italia Donne 2026
Výsledky 8. etapy: (Rivoli - Colle delle Finestre, 76,8 km):
1.
Demi Volleringová
Holandsko
FDJ United - SUEZ
2:28:46 h
2.
Isabella Holmgrenová
Kanada
Lidl - Trek
+ 0 s
3.
Antonia Niedermaierová
Nemecko
CANYON//SRAM
+ 0 s
4.
Anna van der Breggenová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 0 s
5.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 55 s
6.
Marlen Reusserová
Švajčiarsko
Movistar
+ 57 s
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
nedokončila
Holandská cyklistka Anna van der Breggenová je veľmi blízko k tomu, aby dosiahla už svoje piate celkové víťazstvo na Giro d'Italia Donne.
V sobotnej kráľovskej 8. etape mala čeliť tlaku európskej šampiónky Demi Volleringovej, ktorá chcela minútové manko zmazať v stúpaní Colle delle Finestre či následnom horskom dojazde v Sestriere.
Očakávaná etapa však napokon veľkú drámu nepriniesla. V momentoch, keď sa čakal útok Volleringovej na Colle delle Finestre (18,2 km s priemerným sklonom 9,3 %, pozn.), prišla správa o výraznom skrátení etapy.
"Z dôvodu nestabilnej ľadovej vrstvy, ktorá by mohla spadnúť na cestu, bola etapa z bezpečnostných dôvodov ukončená jeden kilometer pred vrchárskou prémiou na Colle delle Finestre," uviedli organizátori.
VIDEO: Zábery z 8. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026
Zvyšných 28 km do Sestriere sa tak nedojazdilo, čo Van der Breggenovej uľahčilo situáciu. Volleringová mala menej času na frontálny útok, no treba dodať, že na náznaky zrýchlenia jej krajanka dokázala reagovať.
Volleringová pred improvizovaným cieľom predviedla najlepšiu dynamiku a musela sa uspokojiť s aspoň etapovým víťazstvom pred Kanaďankou Isabellou Holmgrenovou a Nemkou Antoniou Niedermaierovou.
Vďaka 10-sekundovej bonifikácii znížila Volleringová svoje manko na Van der Breggenovú na 50 sekúnd, čo jej však pred záverečnou nedeľnou etapou nedáva veľkú šancu pomýšľať na zisk ružového dresu.
Kým výsledok slovenskej cyklistky Viktórie Chladoňovej zatiaľ nie je známy, jej krajanka Nora Jenčušová kráľovskú etapu tohtoročného Gira nedokončila.
Celkové poradie po 8. etape
1.
Anna van der Breggenová
Holandsko
SD Worx - Protime
26:09:22 h
2.
Demi Volleringová
Holandsko
FDJ United - SUEZ
+ 50 s
3.
Antonia Niedermaierová
Nemecko
CANYON//SRAM
+ 1:20 min
4.
Isabella Holmgrenová
Kanada
Lidl - Trek
+ 1:55 min
5.
Marlen Reusserová
Švajčiarsko
Movistar
+ 3:00 min
6.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 3:33 min
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
Celkové poradie - biely dres
1.
Isabella Holmgrenová
Kanada
Lidl - Trek
26:11:17 h
2.
Lore De Schepperová
Belgicko
AG Insurance - Soudal
+ 4:04 min
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike