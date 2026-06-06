    Kráľovskú etapu Gira museli skrátiť, hrozili lavíny. Slovenka preteky nedokončila

    Holandská cyklistka Anna van der Breggenová v drese líderky Gira d'Italia 2026.
    Holandská cyklistka Anna van der Breggenová v drese líderky Gira d'Italia 2026. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|6. jún 2026 o 17:25
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    Demi Volleringová sa musela uspokojiť s etapovým triumfom.

    Giro d'Italia Donne 2026

    Výsledky 8. etapy: (Rivoli - Colle delle Finestre, 76,8 km):

    1.

    Demi Volleringová

    Holandsko

    FDJ United - SUEZ

    2:28:46 h

    2.

    Isabella Holmgrenová

    Kanada

    Lidl - Trek

    + 0 s

    3.

    Antonia Niedermaierová

    Nemecko

    CANYON//SRAM

    + 0 s

    4.

    Anna van der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    + 0 s

    5.

    Femke de Vriesová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 55 s

    6.

    Marlen Reusserová

    Švajčiarsko

    Movistar

    + 57 s


    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike



    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    nedokončila

    Holandská cyklistka Anna van der Breggenová je veľmi blízko k tomu, aby dosiahla už svoje piate celkové víťazstvo na Giro d'Italia Donne.

    V sobotnej kráľovskej 8. etape mala čeliť tlaku európskej šampiónky Demi Volleringovej, ktorá chcela minútové manko zmazať v stúpaní Colle delle Finestre či následnom horskom dojazde v Sestriere.

    Očakávaná etapa však napokon veľkú drámu nepriniesla. V momentoch, keď sa čakal útok Volleringovej na Colle delle Finestre (18,2 km s priemerným sklonom 9,3 %, pozn.), prišla správa o výraznom skrátení etapy.

    "Z dôvodu nestabilnej ľadovej vrstvy, ktorá by mohla spadnúť na cestu, bola etapa z bezpečnostných dôvodov ukončená jeden kilometer pred vrchárskou prémiou na Colle delle Finestre," uviedli organizátori.

    VIDEO: Zábery z 8. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026

    Zvyšných 28 km do Sestriere sa tak nedojazdilo, čo Van der Breggenovej uľahčilo situáciu. Volleringová mala menej času na frontálny útok, no treba dodať, že na náznaky zrýchlenia jej krajanka dokázala reagovať.

    Volleringová pred improvizovaným cieľom predviedla najlepšiu dynamiku a musela sa uspokojiť s aspoň etapovým víťazstvom pred Kanaďankou Isabellou Holmgrenovou a Nemkou Antoniou Niedermaierovou.

    Vďaka 10-sekundovej bonifikácii znížila Volleringová svoje manko na Van der Breggenovú na 50 sekúnd, čo jej však pred záverečnou nedeľnou etapou nedáva veľkú šancu pomýšľať na zisk ružového dresu.

    Kým výsledok slovenskej cyklistky Viktórie Chladoňovej zatiaľ nie je známy, jej krajanka Nora Jenčušová kráľovskú etapu tohtoročného Gira nedokončila.

    Celkové poradie po 8. etape

    1.

    Anna van der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    26:09:22 h

    2.

    Demi Volleringová

    Holandsko

    FDJ United - SUEZ

    + 50 s

    3.

    Antonia Niedermaierová

    Nemecko

    CANYON//SRAM

    + 1:20 min

    4.

    Isabella Holmgrenová

    Kanada

    Lidl - Trek

    + 1:55 min

    5.

    Marlen Reusserová

    Švajčiarsko

    Movistar

    + 3:00 min

    6.

    Femke de Vriesová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 3:33 min


    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike


    Celkové poradie - biely dres

    1.

    Isabella Holmgrenová

    Kanada

    Lidl - Trek

    26:11:17 h

    2.

    Lore De Schepperová

    Belgicko

    AG Insurance - Soudal

    + 4:04 min


    Viktória Chladoňová

    Slovensko 

    Visma-Lease a Bike


    Cyklistika

    Cyklistika

    Holandská cyklistka Anna van der Breggenová v drese líderky Gira d'Italia 2026.
    Holandská cyklistka Anna van der Breggenová v drese líderky Gira d'Italia 2026.
    Kráľovskú etapu Gira museli skrátiť, hrozili lavíny. Slovenka preteky nedokončila
    dnes 17:25|1
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