Vegas nestačil na pokojný večer najrýchlejší hetrik hráča a vedenie 4:0. Rozhodlo druhé predĺženie

NHL - 3. zápas finále play-off
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 5:4 po 2. predĺžení (0:0, 4:0, 0:4 - 1:0)
Góly: 31. Hertl (Eichel, Marner), 31. Marner (Karlsson, Theodore), 35. Marner (McNabb), 37. Marner (Hertl), 86. Theodore (McNabb, Howden) - 48. Martinook (Jarvis, Stankoven), 48. Hall (Aho, Blake), 48. Staal (Slavin, Robinson), 59. Svečnikov (Staal, Aho).
Brankári: Hart - Andersen (41. Bussi), strely na bránku: 35:33, vylúčení: 2:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.
Vegas: Hart - McNabb, Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Coghlan - Barbašov, Eichel, Stone - Howden, Karlsson, Marner - Hertl, Sissons, Dorofejev - Smith, Dowd, Kolesar
Carolina: Andersen (41. Bussi) - Slavin, Chatfield, Miller, Walker, Gostisbehere, Nikišin - Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis - Hall, Stankoven, Blake - Ehlers, Staal, Martinook - Carrier, Jankowski, Robinson
/stav série: 2:1/
Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v treťom stretnutí finále play off NHL nad Carolinou Hurricanes 5:4 po dvojnásobnom predĺžení a v sérii vedú 2:1 na zápasy.
Domáci viedli po dvoch tretinách 4:0, ale Hurricanes v tretej dvadsaťminútovke vyrovnali a dostali duel do predĺženia. Golden Knights napokon uspeli, keď víťazný gól strelil v 86. minúte obranca Shea Theodore.
Po prvej bezgólovej tretine vo finálovej sérii udreli ako prví domáci. Góly Marka Stonea a Jacka Eichela však neplatili a na úvodný zásah si diváci v T-Mobile Aréne v Las Vegas museli počkať až do 31. minúty.
Potom sa spustila kanonáda Golden Knights, ktorí sa za šesť minút a 30 sekúnd dostali do vedenia 4:0.
Marner prekonal zápis Richarda spred 69 rokov
Skóre otvoril český útočník Tomáš Hertl a po ňom strelil hetrik najproduktívnejší hráč play off Mitch Marner, ktorý má na konte už 28 bodov (10+18).
Dvadsaťdeväťročný Kanaďan to dokázal za šesť minút a desať sekúnd a zaznamenal najrýchlejší hetrik vo finále NHL v histórii.
Marner prekonal zápis Maurica Richarda, ktorý vo finále pred 69 rokmi zaznamenal hetrik v priebehu šiestich minút a 21 sekúnd.
Marner mal aj asistenciu pri Hertlovom góle a stal sa prvým hokejistom v histórii, ktorý nazbieral v jednej tretine vo finále štyri body.
VIDEO: Marner zaznamenal najrýchlejší hetrik vo finále
Tréner Caroliny Rod Brind'Amour poslal od začiatku tretej tretiny namiesto Frederika Andersena do bránky Brandona Bussiho, ktorý absolvoval debut v play off.
Vegas mohli ísť do vedenia 5:0, ale v 45. minúte nevyužil Marner trestné strieľanie a Bussi mu dobrým zákrokom nedovolil streliť štvrtý gól v zápase. Hostí to nakoplo a o pár minút sa senzačne vrátili do zápasu.
VIDEO: Carolina strelila tri góly za 39 sekúnd
Domáci veľký náskok premrhali v podstate za minútu, keďže Carolina znížila v 47. minúte, v priebehu 39 sekúnd na 3:4 po góloch Jordana Martinooka, Taylora Halla a Jordana Staala.
Boli to tri najrýchlejšie góly vo finálovej sérii v histórii a Hurricanes prehrávali 12 minút a 18 sekúnd už len o jeden gól.
V závere pomohla hosťom presilovka, keď na trestnú lavicu za zdržovanie hry putoval Theodore a hostia pri hre bez brankára vyrovnali na 4:4.
V čase 58:18 sa presadil Andrej Svečnikov, keď dotlačil puk za chrbát Cartera Harta a išlo sa do predĺženia.
VIDEO: Carolina vyrovnala na 4:4
Hurricanes sa stali druhým tímom, ktorý vo finálovej sérii zmazal štvorgólové manko. V roku 1972 sa to podarilo hráčom New Yorku Rangers proti Bostonu Bruins.
V prvom predĺžení gól nepadol a v druhom v 86. minúte nakoniec rozhodol o triumfe domácich Theodore, ktorého strela od modrej čiary sa od zadného mantinelu a Martinooka odrazila do bránkoviska a Bussi si puk korčuľou nešťastne usmernil do vlastnej bránky.
„V tejto fáze zápasu sa už snažíte dávať všetko na bránku a dúfate, že sa niečo odrazí dnu. Mali sme šťastie," povedal pre espn.com strelec víťazného gólu.
Marner: Bláznivý zápas
„Bol to bláznivý zápas, určite chceme zabudnúť na tretiu tretinu. Som rád ako sme na to zareagovali, ostali sme pred predĺžením pokojní, aj keď sme premrhali veľký náskok a som rád, že sme to dotiahli do víťazného konca," hodnotil duel Marner.
„V tretej tretine sme dali dole nohu z plynu a vypomstilo sa nám to. Ukázali sme však veľkú odolnosť a verili sme, že vyhráme. Páčilo sa mi ako sme nastúpili do druhého predĺženia, cítil som, že máme viac energie a že rozhodneme," dodal Theodore pre ABC.
VIDEO: Víťazný gól, ktorý dal Theodore
V drese Vegas nastúpil obranca Brayden McNabb, ktorý v druhom zápase inkasoval po strele Nikolaja Ehlersa puk rovno do tváre a jeho štart v treťom dueli bol otázny.
McNabb hral s ochranným štítom na tvári a zaznamenal asistencie pri góle Marnera na 3:0 a aj pri víťaznom zásahu Theodora.
„Každého šokovalo, že nastúpil, ale mňa nie. Prišiel na štadión, ako keby sa nič nestalo, je to bojovník a jedinečný hráč, akého len tak nenájdete. Jeho nič nezlomí," povedal na adresu McNabba kapitán tímu Mark Stone.
Naopak zlé správy oznámil realizačný tím Caroliny, pretože po dvoch tretinách odstúpil pre zranenie hornej časti tela zo zápasu útočník štvrtej formácie William Carrier, ktorý mal problémy po strete s obrancom Vegas Jeremym Lauzonom.
VIDEO: Zostrih 3. zápasu finálovej série Vegas - Carolina
Finálová séria ponúka pre divákov skvelý hokejový zážitok. V troch zápasoch padlo 25 gólov a v každom stretnutí boli fanúšikovia svedkami netradičných zvratov, keď v úvodných dvoch dueloch tímy premrhali dvojgólové náskoky.
„Mám bohaté skúsenosti s play off, viedol som veľa zápasov, ale niečo podobné som ešte nezažil," povedal po zápase pre zámorské médiá na tlačovej konferencii tréner Vegas John Tortorella.
V tejto sérii sa môže stať čokoľvek
„Páči sa mi, ako sme zareagovali v tretej tretine, škoda, že sme to napokon nedotiahli do víťazného konca.
Ukázalo sa, že v tejto sérii sa môže stať čokoľvek. Páčilo sa mi, ako do zápasu naskočil Bussi, bol naozaj skvelý.
Tento zápas je za nami, pred nami je príprava na ďalší," povedal tréner Caroliny Brind'Amour.
Séria ostáva vo Vegas, štvrtý zápas je na programe v noci na stredu o 2.00 SELČ.