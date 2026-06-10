Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - štvrtok 11. jún (1. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes štartujú prvým hracím dňom. Na programe je úvodný duel v skupine A, kde sa stretne domáce Mexiko s tímom Južnej Afriky.
Zápas sa odohrá na legendárnom Aztéckom štadióne v Mexico City s kapacitou viac než 83-tisíc divákov. Výkop je na programe od 21.00 hod.
V druhom zápase úvodného dňa sa v noci zo štvrtka na piatok predstavia aj českí reprezentanti, ktorí sa stretnú s Južnou Kóreou. Zápas sa začína o 4.00 hod na štadióne Guadalajara Stadium taktiež v Mexiku.
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