    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    11.06.2026, Skupina A
    Mexiko City
    21:00
    Južná Afrika
    Južná Afrika

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - štvrtok 11. jún (1. hrací deň)

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (štvrtok, 11. jún).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (štvrtok, 11. jún). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|11. jún 2026 o 00:00
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    Pozrite si program na dnes na MS vo futbale 2026. Aké výsledky prinesie štvrtok, 11. jún?

    MS vo futbale 2026 dnes štartujú prvým hracím dňom. Na programe je úvodný duel v skupine A, kde sa stretne domáce Mexiko s tímom Južnej Afriky.

    Zápas sa odohrá na legendárnom Aztéckom štadióne v Mexico City s kapacitou viac než 83-tisíc divákov. Výkop je na programe od 21.00 hod.

    V druhom zápase úvodného dňa sa v noci zo štvrtka na piatok predstavia aj českí reprezentanti, ktorí sa stretnú s Južnou Kóreou. Zápas sa začína o 4.00 hod na štadióne Guadalajara Stadium taktiež v Mexiku.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    11.06. 21:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Mexiko City | Mexiko City
    12.06. 04:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    vs.
    Česko
    Česko
    Guadalajara | Guadalajara

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková.
    Pohánková zabojuje o ďalšiu výhru. Športový program na dnes (11. jún)
    dnes 00:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková.
    Pohánková zabojuje o ďalšiu výhru. Športový program na dnes (11. jún)
    dnes 00:00
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