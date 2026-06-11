    ONLINE: Magda Linetteová - Mia Pohánková dnes, 2. kolo WTA 's-Hertogenbosch LIVE

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    Sportnet|11. jún 2026 o 09:30
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z druhého kola dvojhry žien na turnaji WTA 's-Hertogenbosch 2026: Magda Linetteová - Mia Pohánková.

    Magda Linetteová a Mia Pohánková dnes hrajú druhé kolo dvojhry na ženskom turnaji WTA v holandskom meste 's-Hertogenbosch.

    Slovenská tenista nastupuje v pozícii držiteľky voľnej karty, v úvodnom kole vyradila druhú nasadenú Dánku Tausonovú.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Magda Linetteová - Mia Pohánková dnes LIVE (WTA 's-Hertogenbosch 2026, 2. kolo, výsledky, štvrtok, NAŽIVO)

    WTA 's-Hertogenbosch 2. kolo 2026
    11.06.2026 o 12:30
    Linette
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Pohánková
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:30.
    Tenis

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    Mia Pohánková. online
    Mia Pohánková. online
    ONLINE: Magda Linetteová - Mia Pohánková dnes, 2. kolo WTA 's-Hertogenbosch LIVE
    dnes 09:30
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