ONLINE: Magda Linetteová - Mia Pohánková dnes, 2. kolo WTA 's-Hertogenbosch LIVE

Magda Linetteová a Mia Pohánková dnes hrajú druhé kolo dvojhry na ženskom turnaji WTA v holandskom meste 's-Hertogenbosch.
Slovenská tenista nastupuje v pozícii držiteľky voľnej karty, v úvodnom kole vyradila druhú nasadenú Dánku Tausonovú.
Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Magda Linetteová - Mia Pohánková dnes LIVE (WTA 's-Hertogenbosch 2026, 2. kolo, výsledky, štvrtok, NAŽIVO)
WTA 's-Hertogenbosch 2. kolo 2026
11.06.2026 o 12:30
Linette
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pohánková
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:30.