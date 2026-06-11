Šampionát označoval za americkú hrdosť. Trump na prvý zápas USA nakoniec nepríde

Americký prezident Donald Trump sa v piatok nezúčastní na prvom zápase MS vo futbale 2026 na území Spojených štátov, v ktorom sa USA stretnú s Paraguajom, píše web Politico s odvolaním sa na svoje zdroje.
Oficiálnu americkú delegáciu namiesto šéfa Bieleho domu v Los Angeles povedie minister zahraničných vecí Marco Rubio. Paraguajský prezident Santiago Peňa v stredu oznámil, že na zápas do Kalifornie príde.
Trump predtým vyzdvihoval futbalový šampionát a olympijské hry v roku 2028, ktoré sa budú konať v Los Angeles, ako významné medzinárodné udalosti svojho prezidentstva.
Ide podľa neho o príležitosť predviesť americkú hrdosť a silu. Jeho absencia na piatkovom zápase preto bude nápadná, poznamenal Politico.
Americká vláda sa stala terčom rozhorčenia futbalovej komunity kvôli svojej tvrdej imigračnej politike.
Zákaz vstupu do USA, sprísnené obmedzenia či vysoká miera zamietnutých víz podľa analýzy stanice BBC postihuje fanúšikov z viac ako štvrtiny zo 48 krajín, ktoré sa šampionátu zúčastnia.
Americké úrady okrem iného v sobotu odopreli vstup do krajiny somálskemu rozhodcovi Omarovi Abdulkadirovi Artanovi, ktorý sa mal na šampionáte predstaviť ako prvý somálsky rozhodca v histórii.
Republikánskeho prezidenta v pondelok privítali basketbaloví fanúšikovia hlasným bučaním na treťom finále ligy NBA v Madison Square Garden v New Yorku.
Stalo sa tak po tom, čo ľudia so vstupenkami čakali celé hodiny v frontoch ťahajúcich sa po manhattanských chodníkoch v okolí arény kvôli prísnym bezpečnostným opatreniam spojeným s Trumpovou prítomnosťou.