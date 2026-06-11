Je to viac než otvárací zápas. Prvý gól šampionátu oslavoval celý kontinent

Akoby sme sa vrátili do minulosti. O takmer dve desaťročia späť – presnejšie do roku 2010.
Slávny tréner José Mourinho s veľkou pravdepodobnosťou zasadne na lavičku Realu Madrid. Presne ako pred šestnástimi rokmi.
Kolumbijská speváčka Shakira zložila oficiálnu skladbu pre svetový šampionát vo futbale. Rovnako ako pred šestnástimi rokmi.
A otvárací duel MS vo futbale 2026 ponúkne konfrontáciu Mexika a Juhoafrickej republiky.
„Skeptikom, a teda aj sebe samým, sme dokázali, že môžeme usporiadať majstrovstvá sveta vo futbale," napísal v roku 2010 juhoafrický novinár Mark Gevisser pre The Guardian.
Moment pre celú Afriku
Pred šestnástimi rokmi hostila svetový šampionát Južná Afrika. Najprestížnejší futbalový turnaj po prvýkrát zavítal na africký kontinent.
V otváracom zápase na štadióne Soccer City v Johannesburgu vtedy hostiteľská krajina vyzvala Mexiko. Duel sa skončil remízou 1:1.
VIDEO: Gól Tshabalalu proti Mexiku v roku 2010
Bafana Bafana (zulský výraz pre slovo chlapci, pozn. red.), ako znie prezývka futbalistov Juhoafrickej republiky, otvorili stav stretnutia v 55. minúte, keď sa presadil Simphiwe Tshabalala.
Gól patrí medzi nezabudnuteľné momenty v histórii futbalových majstrovstiev sveta.
Delovka Tshabalalu do mexickej siete otvorila nielen futbalový turnaj, ale išlo o silný moment, ktorý oslavovala celá Afrika.
Najslávnejšia oslava
„Bude to najväčší gól v mojej kariére, bez ohľadu na to, čo príde potom. Pretože sa dotkol toľkých životov a priniesol radosť toľkým ľuďom,“ povedal Siphiwe Tshabalala pre FIFA.
Bol to historicky prvý gól na svetovom šampionáte na africkej pôde.
VIDEO: Gólová oslava Juhoafrickej republiky
„Každý deň dostávam správy od ľudí o tom góle. Bol výnimočný, je výnimočný dnes a pre mňa a mnoho ďalších ľudí bude výnimočný navždy," priznal Tshabalala v pred niekoľkými týždňami pri spomienke na nezabudnuteľný moment.
Minimálne rovnako populárna sa stala aj gólová oslava Južnej Afriky. Tanec pri postrannej čiare, ktorý nasledoval. Ide o ikonický moment v histórii svetových šampionátov.
„Predstavoval som si, že odohrám dobrý zápas a strelím gól. Oslava to vlastne ukázala, pretože bola nacvičená dopredu. Vedeli sme, že dáme gól," priznal Tshabalala.
Futbalovo zaspali
Až o šestnásť rokov neskôr sa Bafana Bafana znovu vrátili na majstrovstvá sveta.
„Neurobili sme dosť. Neinvestovali sme čas, peniaze a energiu do rozvoja budúcich generácií," priznal po desiatich rokoch od šampionátu v Južnej Afrike Tshabalala pre The Independent.
Južná Afrika prešla pred šampionátom v roku 2010 obmenou. Modernizáciou infraštruktúry vrátane letísk, ciest a železníc. Krajina zaznamenala prudký nárast cestovného ruchu. Obmena však neprišla vo futbalových štruktúrach.
„Bez silných základov, ako sú tieto, budeme mať problémy zakaždým, keď sa blíži turnaj. Nie priamo na ňom, ale už len s kvalifikáciou," dodal Tshabalala.
„Pozrite sa na našich afrických rivalov a uvidíte, koľko ich hráčov hrá v popredných európskych ligách. Ak nebudeme uprednostňovať rozvoj v Južnej Afrike, naša hra sa nikdy nepohne vpred tak, ako by mohla a mala," zakončil bývalý juhoafrický futbalista.
Umlčali skeptikov
„Majstrovstvá sveta v Južnej Afrike boli obrovským, obrovským finančným úspechom pre Afriku, pre Južnú Afriku a pre FIFA," vyhlásil pred šestnástimi rokmi vtedajší šéf FIFA Sepp Blatter.
Keďže išlo o vôbec prvý turnaj na africkom kontinente, krajina bola pod prísnym drobnohľadom. Či už pre spochybňujúcu infraštruktúru alebo bezpečnosť.
Južná Afrika však umlčala skeptikov. Nešlo len o futbal. Tento národ chcel ukázať svetu svoju kultúru. Bol to zvuk vuvuzely, pre niekoho príznačný, pre iných iritujúci, ktorý sa však stal neoficiálnou zvučkou celého turnaja. Celý šampionát bol ako futbalový karneval.
Tentoraz sa Južná Afrika nepripravuje ako hostiteľ, ktorý sa snaží zapôsobiť na celý svet. Pripravuje sa ako futbalový národ, ktorý chce niečo dokázať výsledkami a predvedenou hrou na trávniku.
Úvodný zápas odohrá opäť s Mexikom, no tentokrát na jeho pôde. Na Estadio Azteca v Mexico City (štvrtok, 11. jún o 21.00h, v priamom prenose na JOJ a JOJ Šport).
Je to viac než len zápas
Minister športu, umenia a kultúry v Južnej Afrike, Gayton McKenzie, uviedol, že sa v krajine tešia na úvodný duel na turnaji.
„Je to viac než len zápas. Je to oslava nášho futbalového dedičstva a pripomienka toho, čo sme v roku 2010 ako národ dosiahli," povedal.
„Tieto stretnutia sú súčasťou širšieho úsilia ako využiť futbal ako most medzi kultúrami a komunitami,“ dodal McKenzie.
Pre Južnú Afriku pôjde o štvrtú účasť na majstrovstvách sveta. Zatiaľ sa jej nikdy nepodarilo postúpiť zo skupinovej fázy.
Jadro základnej jedenástky tvoria hráči prevažne z najlepších juhoafrických tímov Mamelodi Sundowns a Orlando Pirates.
Až šestnásť hráčov z 26 členného tímu hrá v týchto dvoch kluboch.
„V poslednom čase sa z Južnej Afriky do Európy sťahuje čoraz menej hráčov z rôznych dôvodov, v neposlednom rade pre konkurencieschopnejšie platy, ktoré ponúkajú bohaté kluby ako Mamelodi Sundowns či Orlando Pirates," informuje The Athletic.
Mexiko túži získať späť dominanciu
Mexiko sa zúčastňuje na majstrovstvách sveta pravidelne. Naposledy sa Mexičania nekvalifikovali na šampionát v roku 1982. Turnaj vynechali aj v roku 1990, no pre trest od FIFA.
Hviezdou tímu je sedemnásťročný supertalent Gilberto Mora. Útočník Fulhamu Raúl Jimenez však bude najdôležitejší muž Mexika.
„Toto leto bude Jimenez niesť nádeje Mexika na konečný postup do vyraďovacích kôl," píšu tamojšie médiá.
Mexiko sa prebojovalo späť z obdobia, ktoré odborníci v krajine označili za najtemnejšie v histórii národného tímu. V rokoch 2021 až 2023 prehralo tri po sebe idúce regionálne finále CONCACAF Gold Cupu s tímom Spojených štátov.
Stratilo tým svoju tradičnú prezývku králi CONCACAF. Mexičania dúfajú, že domáce majstrovstvá sveta povedú k obnoveniu dominancie v Amerike.
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