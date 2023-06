Minúta po minúte: Dvorský aj Honzek môžu byť vysoko. Sledujte draft NHL 2023

Wheeler zaradil Dvorského na 6. priečku, z ktorej by putoval do klubu Arizona Coyotes. Consentino ho dal o dve miesta nižšie, odkiaľ by ho bral Washington Capitals.

Pri Honzekovi sa odborníci tesne nezhodli. Podľa Wheelera príde na rad ako sedemnásty a skončí v Detroite Red Wings, jeho kolega mu prisúdil 16. pozíciu a klub Calgary Flames.

21:15 Draft nie je len Bedard. Kto bude nasledovať?

Draft 2023 považujú experti za jeden z najlepších za posledné roky. Po Connorovi Bedardovi by mali na drafte nasledovať Adam Fantilli, Leo Carlsson, Will Smith či Matvej Mičkov.

21:00 Všetko o drafte NHL 2023

Pozrite si prehľad a dôležité informácie o drafte NHL 2023 na jednom mieste.

20:55 Žolíka na prvé kolo má aj Česko

Najväčšou českou nádejou je Eduard Šalé. Útočník Komety Brno by mal prejsť draftom v prvom kole.

20:40 Slováci môžu prekonať Čechov

Slováci by na tohtoročnom drafte mohli prekonať Čechov. Ak by sa to stalo, bolo by to len tretíkrát v histórii.

20:35 Honzekovi odhadujú druhú desiatku

V prvom kole by mal byť draftovaný okrem Dalibora Dvorského aj Samuel Honzek. Vo väčšine rebríčkov sa nachádza v druhej desiatke.

V minulej sezóne pôsobil v tíme Vancouver Giants v kanadskej WHL, kde sa mu veľmi darilo. V 43 zápasoch nazbieral 56 bodov. Honzek pre Sportnet rozrozprával svoj príbeh.