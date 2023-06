Som ako orol. Nezastavilo ma ani dvadsať štichov na nohe (rozpráva Samuel Honzek)

Cítil som sa ako v saune. Divné pohľady a ešte divnejšie otázky, to charakterizovalo klub, ktorý v súčasnosti ostro sleduje veľa Slovákov.

Človek by si bol pomyslel, že je to len preddraftový pohovor. Že stačí vedieť po anglicky a že sa najviac zapotí počas testovaných disciplín. Ale debatovať so zástupcami Montrealu Canadiens počas Draft Combine je ozajstný oriešok.

Povahou som človek, ktorý sa chce zodpovedne pripraviť na každú výzvu. Som tak naučený odmala. O Canadiens sa navyše vie, že sa pýtajú otázky od výmyslu sveta.