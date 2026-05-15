Prvý útok sa konečne rozbieha, tvrdí expert. Montreal zachránil brankár, ktorý prežil búrku

Keď sa trénera Montrealu Martina St. Louisa v minulosti zámorskí novinári opýtali, ako by opísal atmosféru v montrealskej hale Bell Centre počas sobotňajších večerov, na chvíľu sa zamyslel.
„Keby som mal posledný deň na tejto planéte a opýtali by ste sa ma, čo by som počas neho chcel robiť, chcel by som byť v tejto budove v sobotu večer,“ odpovedal.
V sobotu večer (pre Slovákov v noci na nedeľu) to zrejme nebude posledný deň St. Louisa na planéte, ale určite bude v montrealskej aréne.
Jeho tím totiž zabojuje o postup do finále Východnej konferencie proti Buffalu. Montreal v noci na piatok zvíťazil v piatom zápase 6:3 a v sérii vyhráva 3:2.
Z vyjadrenia tréner St. Louisa je jasné, čo znamená hokej pre ľudí v Montreale a približne vystihuje, aká atmosféra panuje v Bell Centre počas zápasov NHL.
V play-off sa eufória v meste násobne zvyšuje: zápasy sledujú tisícky divákov na veľkoplošných obrazovkách na námestí pred arénou a plné nie sú len sedadlá pre fanúšikov, ale tiež pre novinárov a fotografov.
Dobeš mohol byť vystriedaný
Šiesty zápas série sa hral v KeyBank Center v Buffale, kde tiež počas vyraďovacej časti panuje výborná a hlučná atmosféra.
Lenže po druhej tretine bolo v hale také ticho, že by ste počuli aj pád špendlíka na zem. Domáci hokejisti totiž prehrávali 3:5 po tom, čo v prvej tretine viedli 1:0, 2:1 aj 3:2. Dva góly (na 3:4 a 3:5) dokonca inkasovali v priebehu minúty a 18 sekúnd.
Lenže v úvode stretnutia bolo všetko inak.
Zápas sa začal tým, že Buffalo skórovalo tri góly zo svojich prvých štyroch striel, keď Jason Zucker, Josh Doan a Konsta Helenius prekonali neistého brankára Canadiens Jakuba Dobeša.
Niektorí tréneri by za takéhoto stavu brankára odvolali. Aj na striedačke Montrealu prebiehala intenzívna diskusia o tomto kroku.
„Rozprávali sme sa s naším trénerom brankárov Marcom (Marcianom) a pýtali sme sa ho na názor. Povedal, aby sme ho nechali v hre," vysvetlil tréner St. Louis po zápase.
Dobeš zvyšných 32 striel - vrátane 20 v tretej tretine - chytil a opäť sa výraznou mierou postaral o výhru Montrealu.
„Dobeš prežil búrku a vďaka tejto skúsenosti bude lepší," napísal kanadský denník Montreal Gazette.
Tréner St. Louis určil za zlomový moment zápasu práve Dobešov zákrok pri samostanom úniku Tagea Thompsona v druhej tretine. Keby Američan skóroval, Sabres by viedli 4:2.
VIDEO: Zákrok Dobeša pri úniku Thompsona
„Som hrdý na to, ako som sa dokázal spamätať," povedal Dobeš a zároveň sa poďakoval trénerovi za dôveru.
„Povedal som mu: ‚Ďakujem, že si ma nechal v bránke.' Dôvera trénera je pre mňa veľmi dôležitá. Nikdy ju nesklamem, vážim si ju. Jediné, o čo som sa pokúšal, bolo udržať skóre čo najtesnejšie. A vyšlo to."
Dobeša aj rozhodnutie trénerov ponechať ho v bránke chválil aj Slafkovský: „Nepomohli sme nášmu brankárovi, ale potom sa dostal do zápasu a opäť bol skutočne dobrý. Tréner mu dôveroval, je to veľká vec aj pre jeho sebavedomie a má tiež veľkú dôveru od nás hráčov. Ja nerobím tieto rozhodnutia, ale páči sa mi to tak, ako to je,“
Tri asistencie aj žŕdka
Slafkovský si v zápase pripísal tri asistencie a bol vyhlásený za druhú hviezdu zápasu. Bol to jeho druhý trojbodový večer vo vyraďovacej časti. Ešte v prvom zápase proti Torontu strelil hetrik.
Prvýkrát v play-off sa stalo, že prvá útočná formácia Montrealu skórovala pri hre piatich proti piatim. Bol to vyrovnávajúci gól Canadiens na 1:1.
VIDEO: Päť gólov v prvej tretine, asistencia Slafkovského v čase 0:48
Slafkovský našiel Suzukiho a ten naservíroval puk Caufieldovi presne na hokejku.
Svetlý moment prvého útoku prišiel paradoxne v zápase, keď sa im opäť nedarilo. S prvou formáciou Buffala prehrali na strely na bránku 6:13 a na vysoko nebezpečné šance 3:11.
Pomohli si ale v presilovke, kde Slafkovský dvakrát asistoval: na konci druhej tretiny výborne zapracoval pri mantineli a jednou rukou dokázal prihrať kapitánovi Montrealu na strelu z prvej a prihrávkou sa podieľal aj na prvom góle Ivana Demidova v play-off.
Slafkovský bol v závere stretnutia blízko aj k presnému zásahu, no pri dobrej strele trafil žŕdku a neskôr netrafil prázdnu bránku.
„Vyšlo to dobre. Páčilo sa mi ako sme hrali. Myslím si, že počas druhej tretiny sa niečo zmenilo. Začali sme podľa mňa hrať o niečo jednoduchšie a dobre sme tlačili. Prebrali sme kontrolu nad zápasom a hrali sme najlepší hokej. O dva dni to potrebujeme zopakovať,“ dodal Slafkovský.
Expert Arpon Basu z The Athletic uviedol, že „prvý útok Montrealu sa konečne rozbieha."
Caufield strelil štvrtý gól v play-off a tretí v posledných troch zápasoch a dvojica Suzuki (1+2) - Slafkovský (0+3) si s tromi bodmi vylepšila kariérne maximum v jednom zápase vyraďovacej fázy.
Stý zápas Slafkovského
Juraj Slafkovský odohral v tejto sezóne už 100 zápasov: 82 v základnej časti NHL, 6 na olympijských hrách a ďalších 12 v play-off NHL.
Takúto veľkú porciu stretnutí v jednom ročníku odohral vôbec prvýkrát v kariére.
Takéto má v nich štatistiky:
Počet zápasov
Góly
Asistencie
Body
+/-
Základná časť NHL
82
30
43
73
9
ZOH 2026
6
4
4
8
-3
Play-off NHL
12
4
5
9
-7
Koľko času strávil na ľade? V základnej časti NHL odohral v 82 zápasoch 1520 minút a 2 sekundy. Na olympiáde v šiestich zápasoch 119 minút a 5 sekúnd a v play-off NHL v 12 zápasoch 245 minút a 17 sekúnd.
Slafkovský v tejto sezóne korčuľoval v zápasoch 1 deň, 7 hodín, 24 minút a 24 sekúnd.
S prihliadnutím na tieto okolnosti je viac ako pravdepodobné, že aj po vypadnutí Montrealu v play-off Slafkovský nebude reprezentovať Slovensko na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.