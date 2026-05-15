Prvý útok sa konečne rozbieha, tvrdí expert. Montreal zachránil brankár, ktorý prežil búrku

Juraj Slafkovský a český brankár Jakub Dobeš sa radujú výhry v 5. zápase proti Buffalu. (Autor: TASR/AP)
Martin Turčin|15. máj 2026 o 09:10
Slafkovský odohral 100. zápas v sezóne, zaznamenal tri asistencie.

Keď sa trénera Montrealu Martina St. Louisa v minulosti zámorskí novinári opýtali, ako by opísal atmosféru v montrealskej hale Bell Centre počas sobotňajších večerov, na chvíľu sa zamyslel. 

„Keby som mal posledný deň na tejto planéte a opýtali by ste sa ma, čo by som počas neho chcel robiť, chcel by som byť v tejto budove v sobotu večer,“ odpovedal. 

V sobotu večer (pre Slovákov v noci na nedeľu) to zrejme nebude posledný deň St. Louisa na planéte, ale určite bude v montrealskej aréne. 

Jeho tím totiž zabojuje o postup do finále Východnej konferencie proti Buffalu. Montreal v noci na piatok zvíťazil v piatom zápase 6:3 a v sérii vyhráva 3:2. 

Z vyjadrenia tréner St. Louisa je jasné, čo znamená hokej pre ľudí v Montreale a približne vystihuje, aká atmosféra panuje v Bell Centre počas zápasov NHL. 

Fanúšikovia Montrealu počas šiesteho zápasu 1. kola play-off NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay. (Autor: Sportnet/Sebastien Gervais)

V play-off sa eufória v meste násobne zvyšuje: zápasy sledujú tisícky divákov na veľkoplošných obrazovkách na námestí pred arénou a plné nie sú len sedadlá pre fanúšikov, ale tiež pre novinárov a fotografov. 

Dobeš mohol byť vystriedaný

Šiesty zápas série sa hral v KeyBank Center v Buffale, kde tiež počas vyraďovacej časti panuje výborná a hlučná atmosféra. 

Lenže po druhej tretine bolo v hale také ticho, že by ste počuli aj pád špendlíka na zem. Domáci hokejisti totiž prehrávali 3:5 po tom, čo v prvej tretine viedli 1:0, 2:1 aj 3:2. Dva góly (na 3:4 a 3:5) dokonca inkasovali v priebehu minúty a 18 sekúnd. 

Lenže v úvode stretnutia bolo všetko inak. 

Zápas sa začal tým, že Buffalo skórovalo tri góly zo svojich prvých štyroch striel, keď Jason Zucker, Josh Doan a Konsta Helenius prekonali neistého brankára Canadiens Jakuba Dobeša.

Niektorí tréneri by za takéhoto stavu brankára odvolali. Aj na striedačke Montrealu prebiehala intenzívna diskusia o tomto kroku. 

„Rozprávali sme sa s naším trénerom brankárov Marcom (Marcianom) a pýtali sme sa ho na názor. Povedal, aby sme ho nechali v hre," vysvetlil tréner St. Louis po zápase. 

Dobeš zvyšných 32 striel - vrátane 20 v tretej tretine - chytil a opäť sa výraznou mierou postaral o výhru Montrealu. 

„Dobeš prežil búrku a vďaka tejto skúsenosti bude lepší," napísal kanadský denník Montreal Gazette. 

Tréner St. Louis určil za zlomový moment zápasu práve Dobešov zákrok pri samostanom úniku Tagea Thompsona v druhej tretine. Keby Američan skóroval, Sabres by viedli 4:2. 

VIDEO: Zákrok Dobeša pri úniku Thompsona

„Som hrdý na to, ako som sa dokázal spamätať," povedal Dobeš a zároveň sa poďakoval trénerovi za dôveru. 

„Povedal som mu: ‚Ďakujem, že si ma nechal v bránke.' Dôvera trénera je pre mňa veľmi dôležitá. Nikdy ju nesklamem, vážim si ju. Jediné, o čo som sa pokúšal, bolo udržať skóre čo najtesnejšie. A vyšlo to."

Dobeša aj rozhodnutie trénerov ponechať ho v bránke chválil aj Slafkovský: „Nepomohli sme nášmu brankárovi, ale potom sa dostal do zápasu a opäť bol skutočne dobrý. Tréner mu dôveroval, je to veľká vec aj pre jeho sebavedomie a má tiež veľkú dôveru od nás hráčov. Ja nerobím tieto rozhodnutia, ale páči sa mi to tak, ako to je,“

Tri asistencie aj žŕdka

Slafkovský si v zápase pripísal tri asistencie a bol vyhlásený za druhú hviezdu zápasu. Bol to jeho druhý trojbodový večer vo vyraďovacej časti. Ešte v prvom zápase proti Torontu strelil hetrik. 

Prvýkrát v play-off sa stalo, že prvá útočná formácia Montrealu skórovala pri hre piatich proti piatim. Bol to vyrovnávajúci gól Canadiens na 1:1. 

VIDEO: Päť gólov v prvej tretine, asistencia Slafkovského v čase 0:48

Slafkovský našiel Suzukiho a ten naservíroval puk Caufieldovi presne na hokejku. 

Svetlý moment prvého útoku prišiel paradoxne v zápase, keď sa im opäť nedarilo. S prvou formáciou Buffala prehrali na strely na bránku 6:13 a na vysoko nebezpečné šance 3:11. 

Pomohli si ale v presilovke, kde Slafkovský dvakrát asistoval: na konci druhej tretiny výborne zapracoval pri mantineli a jednou rukou dokázal prihrať kapitánovi Montrealu na strelu z prvej a prihrávkou sa podieľal aj na prvom góle Ivana Demidova v play-off. 

Slafkovský bol v závere stretnutia blízko aj k presnému zásahu, no pri dobrej strele trafil žŕdku a neskôr netrafil prázdnu bránku.  

„Vyšlo to dobre. Páčilo sa mi ako sme hrali. Myslím si, že počas druhej tretiny sa niečo zmenilo. Začali sme podľa mňa hrať o niečo jednoduchšie a dobre sme tlačili. Prebrali sme kontrolu nad zápasom a hrali sme najlepší hokej. O dva dni to potrebujeme zopakovať,“ dodal Slafkovský.

Expert Arpon Basu z The Athletic uviedol, že „prvý útok Montrealu sa konečne rozbieha."

Caufield strelil štvrtý gól v play-off a tretí v posledných troch zápasoch a dvojica Suzuki (1+2) - Slafkovský (0+3) si s tromi bodmi vylepšila kariérne maximum v jednom zápase vyraďovacej fázy.  

Stý zápas Slafkovského 

Juraj Slafkovský odohral v tejto sezóne už 100 zápasov: 82 v základnej časti NHL, 6 na olympijských hrách a ďalších 12 v play-off NHL. 

Takúto veľkú porciu stretnutí v jednom ročníku odohral vôbec prvýkrát v kariére. 

Takéto má v nich štatistiky: 


Počet zápasov

Góly

Asistencie

Body

+/-

Základná časť NHL

82

30

43

73

9

ZOH 2026

6

4

4

8

-3

Play-off NHL

12

4

5

9

-7

Koľko času strávil na ľade? V základnej časti NHL odohral v 82 zápasoch 1520 minút a 2 sekundy. Na olympiáde v šiestich zápasoch 119 minút a 5 sekúnd a v play-off NHL v 12 zápasoch 245 minút a 17 sekúnd. 

Slafkovský v tejto sezóne korčuľoval v zápasoch 1 deň, 7 hodín, 24 minút a 24 sekúnd.

S prihliadnutím na tieto okolnosti je viac ako pravdepodobné, že aj po vypadnutí Montrealu v play-off Slafkovský nebude reprezentovať Slovensko na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku. 

Pavúk play-off NHL

