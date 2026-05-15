Slafkovský žiaril a smial sa: Nemohol som sa naňho pozerať, vravel o spoluhráčovi

Ruský hokejista Ivan Demidov ukončil čakanie na svoj prvý gól v play-off zámorskej NHL. V noci na piatok pomohol Montrealu k víťazstvu 6:3 na ľade Buffala v piatom zápase série.
Jeho slovenský spoluhráč Juraj Slafkovský 20-ročného útočníka pochválil a povedal, že Demidov sa konečne vrátil k bielej páske na hokejke.
Canadiens vedú v sérii 2. kola play off nad Sabres 3:2 na zápasy a od postupu do konferenčného finále ich delí jediné víťazstvo.
Talentovaný mladík v prvých 11 zápasoch v play-off neskóroval. V základnej časti pritom strelil 19 gólov. Jedna šanca za druhou ostávala nevyužitá a frustrácia narastala s každým nepodareným pokusom.
Na začiatku série druhého kola Východnej konferencie proti Buffalu preto Demidov vymenil svoju tradičnú bielu pásku na hokejke za čiernu. Nepomohlo to.
V piatom zápase sa vrátil späť k bielej. A zabralo to. V 44. minúte skóroval v presilovej hre a zvýšil vedenie Montrealu na 6:3. Bol to jeho prvý gól v play-off NHL v kariére po 17 zápasoch vyraďovacej časti za Montreal.
„Je to super. Konečne sa vrátil k bielej páske, čo sa mi páči. Nemohol som sa naňho pozerať s čiernou páskou na hokejke. Takže myslím, že to bola jediná zmena. Je veľmi sebavedomý hráč.
Jeden z najzručnejších, akého som kedy videl. Dnes to ukázal. Ukazoval to celú sezónu,“ povedal podľa portálu nhl.com Slafkovský, ktorý si pri góle pripísal asistenciu, tretiu v dueli.
Ohľadom pásky na hokejke hovoril s humorom aj samotný Demidov: „Náš brankár Jakub Dobeš nemal rád tú čiernu pásku. Povedal mi, že by som mal používať bielu. Asi to fungovalo.
Je to náročný proces, pretože v každom zápase máte šance skórovať, ale nedáte gól. Len som sa snažil robiť maximum. A keď to tam konečne padlo, bola to obrovská úľava.“
Tréner Martin St. Louis zdôraznil, že v 20-ročného útočníka nikdy nestratil dôveru: „Veľmi sme to 'Demimu' priali. Myslím si, že v tejto sérii hrá celkovo veľmi dobre, len za to doteraz nebol odmenený.
Dnes večer bol všade na ľade. Bolo vidieť, že jeho hra postupne rastie, a bolo len otázkou času, kedy sa presadí. Som rád, že to prišlo práve dnes.“