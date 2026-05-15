Slafkovský žiaril a smial sa: Nemohol som sa naňho pozerať, vravel o spoluhráčovi

Ivan Demidov (vľavo) a jeho spoluhráč Juraj Slafkovský (vpravo) oslavujú strelený gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. máj 2026 o 10:30
Slovenský útočník chválil Demidova, ktorý v play-off premiérovo skóroval.

Ruský hokejista Ivan Demidov ukončil čakanie na svoj prvý gól v play-off zámorskej NHL. V noci na piatok pomohol Montrealu k víťazstvu 6:3 na ľade Buffala v piatom zápase série.

Jeho slovenský spoluhráč Juraj Slafkovský 20-ročného útočníka pochválil a povedal, že Demidov sa konečne vrátil k bielej páske na hokejke.

Canadiens vedú v sérii 2. kola play off nad Sabres 3:2 na zápasy a od postupu do konferenčného finále ich delí jediné víťazstvo.

Talentovaný mladík v prvých 11 zápasoch v play-off neskóroval. V základnej časti pritom strelil 19 gólov. Jedna šanca za druhou ostávala nevyužitá a frustrácia narastala s každým nepodareným pokusom.

Juraj Slafkovský a český brankár Jakub Dobeš sa radujú výhry v 5. zápase proti Buffalu.
Na začiatku série druhého kola Východnej konferencie proti Buffalu preto Demidov vymenil svoju tradičnú bielu pásku na hokejke za čiernu. Nepomohlo to.

V piatom zápase sa vrátil späť k bielej. A zabralo to. V 44. minúte skóroval v presilovej hre a zvýšil vedenie Montrealu na 6:3. Bol to jeho prvý gól v play-off NHL v kariére po 17 zápasoch vyraďovacej časti za Montreal.

„Je to super. Konečne sa vrátil k bielej páske, čo sa mi páči. Nemohol som sa naňho pozerať s čiernou páskou na hokejke. Takže myslím, že to bola jediná zmena. Je veľmi sebavedomý hráč.

Jeden z najzručnejších, akého som kedy videl. Dnes to ukázal. Ukazoval to celú sezónu,“ povedal podľa portálu nhl.com Slafkovský, ktorý si pri góle pripísal asistenciu, tretiu v dueli.

Ohľadom pásky na hokejke hovoril s humorom aj samotný Demidov: „Náš brankár Jakub Dobeš nemal rád tú čiernu pásku. Povedal mi, že by som mal používať bielu. Asi to fungovalo.

Je to náročný proces, pretože v každom zápase máte šance skórovať, ale nedáte gól. Len som sa snažil robiť maximum. A keď to tam konečne padlo, bola to obrovská úľava.“

Tréner Martin St. Louis zdôraznil, že v 20-ročného útočníka nikdy nestratil dôveru: „Veľmi sme to 'Demimu' priali. Myslím si, že v tejto sérii hrá celkovo veľmi dobre, len za to doteraz nebol odmenený.

Dnes večer bol všade na ľade. Bolo vidieť, že jeho hra postupne rastie, a bolo len otázkou času, kedy sa presadí. Som rád, že to prišlo práve dnes.“

