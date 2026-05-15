    Česi predviedli na úvod spoľahlivý výkon. Dánom dovolili skórovať až v posledných minútach

    Česko oslavuje gól v zápase proti Dánsku na MS v hokeji 2026.
    Česko oslavuje gól v zápase proti Dánsku na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|15. máj 2026 o 22:39
    Česko dnes zdolalo Dánsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Česko - Dánsko 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

    Góly: 9. Kubalík (Flek), 10. Voženílek (Tomášek), 44. Červenka (Blümel, Tomášek), 60. Blümel (Červenka) – 58. Aagaard

    Rozhodcovia: Kaukokari (Fín.), Ofner (Rak.) – Gustafson (USA), Schlegel (Švajč.)

    Vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 6551

    Česko: Kořenář – Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, Galvas – Blümel, Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Voženílek – Kaut, Melovský, Kubalík – Chmelař, Černoch, Beránek – Kovařčík

    Dánsko: Sögaard – Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Andersen – Olesen, Russell, From – Aagaard, A. True, Blichfeld – Poulsen, Wejse, Schmidt-Svejstrup – Storm, Kjär, Schultz

    Hokejisti Česka zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Dánsko po výsledku 4:1.

    V polovici prvej tretiny si vytvorili dvojgólový náskok, ktorý bol priveľkým sústom pre Dánov, ktorí skórovali až v závere duelu.

    Česi nastúpia na ďalší zápas v sobotu od 20.20 h proti Slovinsku, Dánov čaká v nedeľu od 16.20 h súboj so Švédskom.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    2
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:3
    3
    3
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Česi zamierili k trojbodovému zisku dominantným výkonom v 1. tretine.

    V jej úvode síce nevyužili štvorminútovú presilovku po vysokej hokejke Lauridsena, no Kubalík v 9. minúte unikol po pravom krídle a prestrelil Sögaarda.

    Uplynulo iba 70 sekúnd, keď sa Voženílek dostal k voľnému puku medzi kruhmi a trafil presne - 2:0.

    Česi mali herne navrch a v prvej časti dovolili súperovi iba jednu strelu na bránku.

    II. tretina:

    Dáni v druhej zvýšili tempo, častejšie hrali s pukom a dostali sa aj do niekoľkých sľubných šancí.

    Fotogaléria zo zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Daniel Vozenilek počas zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026.
    Mads Sogaard, Lukas Sedlak, Jesper Jensen Aabo a Matyas Melovsky počas zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026.
    Daniel Vozenilek počas zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026.
    Daniel Vozenilek počas zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026.
    5 fotografií
    Mads Sogaard a Lukas Sedlak počas zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026.

    Kořenářa v bránke Česka však neprekonali ani počas presilovky v 26. minúte.

    III. tretina:

    Čechov upokojil kapitán Červenka, ktorý v 44. minúte zakončil ofenzívnu akciu - 3:0. Dáni sa už v 55. minúte odhodlali k hre bez brankára.

    Počas nej sa dostali k presilovke, ktorú využil Aagaard - 3:1. Naďalej však hrali s prázdnou bránkou, do ktorej pridal Blümel štvrtý gól Čechov - 4:1.

    Program MS v hokeji 2026 - piatok, 15. mája

    15.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    5 - 3
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    15.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    3 - 1
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    15.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    4 - 1
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    15.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    1 - 3
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena

