Česi predviedli na úvod spoľahlivý výkon. Dánom dovolili skórovať až v posledných minútach

MS v hokeji 2026 - skupina B
Česko - Dánsko 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly: 9. Kubalík (Flek), 10. Voženílek (Tomášek), 44. Červenka (Blümel, Tomášek), 60. Blümel (Červenka) – 58. Aagaard
Rozhodcovia: Kaukokari (Fín.), Ofner (Rak.) – Gustafson (USA), Schlegel (Švajč.)
Vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 6551
Česko: Kořenář – Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, Galvas – Blümel, Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Voženílek – Kaut, Melovský, Kubalík – Chmelař, Černoch, Beránek – Kovařčík
Dánsko: Sögaard – Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Andersen – Olesen, Russell, From – Aagaard, A. True, Blichfeld – Poulsen, Wejse, Schmidt-Svejstrup – Storm, Kjär, Schultz
Hokejisti Česka zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Dánsko po výsledku 4:1.
V polovici prvej tretiny si vytvorili dvojgólový náskok, ktorý bol priveľkým sústom pre Dánov, ktorí skórovali až v závere duelu.
Česi nastúpia na ďalší zápas v sobotu od 20.20 h proti Slovinsku, Dánov čaká v nedeľu od 16.20 h súboj so Švédskom.
Priebeh zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Česi zamierili k trojbodovému zisku dominantným výkonom v 1. tretine.
V jej úvode síce nevyužili štvorminútovú presilovku po vysokej hokejke Lauridsena, no Kubalík v 9. minúte unikol po pravom krídle a prestrelil Sögaarda.
Uplynulo iba 70 sekúnd, keď sa Voženílek dostal k voľnému puku medzi kruhmi a trafil presne - 2:0.
Česi mali herne navrch a v prvej časti dovolili súperovi iba jednu strelu na bránku.
II. tretina:
Dáni v druhej zvýšili tempo, častejšie hrali s pukom a dostali sa aj do niekoľkých sľubných šancí.
Kořenářa v bránke Česka však neprekonali ani počas presilovky v 26. minúte.
III. tretina:
Čechov upokojil kapitán Červenka, ktorý v 44. minúte zakončil ofenzívnu akciu - 3:0. Dáni sa už v 55. minúte odhodlali k hre bez brankára.
Počas nej sa dostali k presilovke, ktorú využil Aagaard - 3:1. Naďalej však hrali s prázdnou bránkou, do ktorej pridal Blümel štvrtý gól Čechov - 4:1.