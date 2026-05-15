Chicago podpísalo mladého Rusa. V uplynulej sezóne bol najlepším strelcom KHL

Roman Kantserov
TASR|15. máj 2026 o 07:27
Ruský hokejista Roman Kantserov podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom zámorskej NHL Chicago Blackhawks.

V uplynulej sezóne zažiaril v KHL. V drese Metallurgu Magnitogorsk sa stal s 36 gólmi najlepším strelcom základnej časti súťaže.

V play off mal 21-ročný krídelník bilanciu štyri góly a štyri asistencie. Chicago si Kantserova vybralo v roku 2023 v 2. kole draftu, pripomenula agentúra AP.

„Čierni jastrabi" boli v uplynulých troch sezónach druhým najhorším tímom profiligy. V play off sa naposledy predstavili v ročníku 2019/2020, ktorý ovplyvnila pandémia koronavírusu.

