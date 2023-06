LIVE štúdio: Ako dopadne Dvorský či Honzek? Sledujte draft NAŽIVO s expertmi

VIDEO Draft NHL 2023: Štúdio blogu Oh my Hockey

BRATISLAVA. V noci zo stredy na štvrtok sa v Nashville uskutoční prvé kolo vstupného draftu do NHL. Blog Oh my Hockey a Športnet majú pripravené live draftové štúdio.

Skauti Samuel Tirpák a Jakub Hromada priniesú svoje pohľady, analýzy a prognózy. Moderátorom bude redaktor Šimon Čop.

Malo by ísť o jeden z najúspešnejších draftov v histórii Slovenska. V prvom kole by mali prejsť Dalibor Dvorský aj Samuel Honzek, v ďalších Maxim Štrbák, Adam Gajan, Alex Čiernik, Martin Mišiak a Juraj Pekarčík. Bez šance nie sú ani iní slovenskí hokejisti.