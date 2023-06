Draft, ako ho nepoznáte. Slovensko čaká ďalšia veľmi úspešná hokejová noc

Draft do Národnej hokejovej ligy môžeme zadefinovať mnohými spôsobmi. Veľká udalosť vlani a tento rok vo väčšej miere láka aj slovenské publikum.

V roku 2022 zažilo emóciami nabité chvíle, keď na prvom mieste vybrali Juraja Slafkovského a na druhom Šimona Nemca. A rok 2023 veľmi nezaostane. Opäť bude úspešný.

Šancu prejsť každoročným výberom má viac Slovákov ako zvyčajne. Vlani si kluby zvolili šiestich, tentoraz by toto číslo malo narásť. Dvaja z nich by sa mali zmestiť do prvého kola, ďalší do druhého. Organizácie budú do mladých našincov vkladať veľkú dôveru.