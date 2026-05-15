Vancouver predstavil nové vedenie. Na čelo klubu zasadnú legendárne dvojičky

Ryan Johnson sa stal novým generálnym manažérom Vancouveru Canucks. Švédski bratia Daniel a Henrik Sedinovci budú v klube zámorskej NHL prezidentmi pre hokejové operácie.
Informovala o tom oficiálna webová stránka profiligy.
„Henrik a Daniel prinesú do nášho klubu vášeň, majú obrovské skúsenosti a vodcovské schopnosti.
Počas aktívnej kariéry boli vo Vancouveri stelesnením víťaznej filozofie a verím, že isté sa im podarí aj vo funkcii viceprezidentov pre hokejové operácie, ktorú budú zastávať spoločne," uviedol prezident kanadského klubu Francesco Aquilini na adresu Sedinovcov, ktorí pôsobili vo Vancouveri 17 sezón.