Vancouver predstavil nové vedenie. Na čelo klubu zasadnú legendárne dvojičky

Henrik a Daniel Sedinovci
Henrik a Daniel Sedinovci
TASR|15. máj 2026 o 08:04
Švédski bratia pôsobili vo Vancouveri 17 sezón.

Ryan Johnson sa stal novým generálnym manažérom Vancouveru Canucks. Švédski bratia Daniel a Henrik Sedinovci budú v klube zámorskej NHL prezidentmi pre hokejové operácie.

Informovala o tom oficiálna webová stránka profiligy.

„Henrik a Daniel prinesú do nášho klubu vášeň, majú obrovské skúsenosti a vodcovské schopnosti.

Počas aktívnej kariéry boli vo Vancouveri stelesnením víťaznej filozofie a verím, že isté sa im podarí aj vo funkcii viceprezidentov pre hokejové operácie, ktorú budú zastávať spoločne," uviedol prezident kanadského klubu Francesco Aquilini na adresu Sedinovcov, ktorí pôsobili vo Vancouveri 17 sezón.

