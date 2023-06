Kvôli otcovi sa musel často sťahovať. Štrbák meškal na Draft combine pre maturitu

Z môjho pohľadu pozitívne, veľa som si odtiaľ zobral. Bola to pre mňa prvá sezóna v americkom hokeji aj celkovo v Amerike. Musel som si zvykať, či už na menšie klzisko alebo na rýchlejšiu ligu. Bolo toho dosť. Musel som si zvykať aj po životnej stránke, Amerika je úplne iný svet. Som rád, že som tam mohol byť a snažil som sa zobrať si z toho čo najviac.

Aký bol život v USA?

Býval som tam v rodine, ako všetci chlapci. Ja ešte nemám vodičský preukaz, býval so mnou spoluhráč, ktorý ma stále rozvážal. Najväčším problémom bol ale časový posun. Keď som po tréningu prišiel domov, všetci na Slovensku už spali. Bolo to niekedy ťažšie, ale našiel som si rytmus, aby som si to vynahradil. Som totiž celkom zhovorčivý typ, takže som rád v spojení s domovom. Z tohto hľadiska to pre mňa bolo ťažšie, ale zvykol som si.

Na MS do 18 rokov ste boli kapitán slovenského výberu. Ako spomínate na tento turnaj?

Mám na to veľmi dobré spomienky, bolo to nedávno. Stále sa na to dobre spomína, aj keď tá prehra... Stále si spomeniem na to, že sme boli tak blízko k bronzu a nepodarilo sa to. Ale ten turnaj celkovo hodnotím veľmi pozitívne. Pred turnajom by asi nikto nepovedal, že to dotiahneme tak ďaleko. Všetkým sme ukázali, že na to máme. Aj pre mňa to bola dobrá skúsenosť, prvýkrát som mal možnosť byť kapitánom tímu. Snažil som sa to využiť čo najviac, byť lídrom a najzodpovednejším hráčom, či už na ľade alebo v kabíne.