    15.05.2026, Skupina A
    1 - 3
    0:2, 0:0, 1:1
    Dokonalý štart do domácich MS. Švajčiari v repríze finále ťažili zo skvelého úvodu

    Švajčiarsko oslavuje gól v zápase proti USA na MS v hokeji 2026.
    Švajčiarsko oslavuje gól v zápase proti USA na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|15. máj 2026 o 22:33
    Švajčiarsko dnes zdolalo USA v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    USA - Švajčiarsko 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

    Góly: 49. Steeves (Borgen, Lindgren) – 3. Suter (Andrighetto, Moser), 12. Andrighetto (Malgin, Suter), 57. Jäger (Knak, Kukan)

    Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Ondráček (ČR) – Gibbs (Kan.), Rampír (ČR)

    Vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 10.000

    USA: Woll – Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Kaiser, Ufko – Leonard, Coronato, Plante – Howard, Novak, Moore – Olivier, Sasson, Steeves – Hagens, Lafferty, Cotter – Nelson

    Švajčiarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Rochette – Niederreiter, Thürkauf, Bertschy – Suter, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Biasca

    Hokejisti Švajčiarska zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine A zdolali USA po výsledku 3:1.

    Pius Suter a Sven Andrighetto prispeli k víťazstvu zhodne gólom a asistenciou, oporou usporiadateľskej krajiny bol brankár Leonardo Genoni, ktorý zneškodnil 19 striel.

    VIDEO: Zostrih zápasu USA - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026

    Američania odohrajú ďalší zápas v nedeľu 17. mája, keď sa o 12.20 h stretnú s Veľkou Britániou. Švajčiarov už v sobotu o 20.20 h čaká duel s Lotyšskom.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    2
    FínskoFínskoFIN
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    USAUSAUSA
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    8
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu USA - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Reprízu vlaňajšieho štokholmského finále a súboj najvyššie postavených krajín v rebríčku IIHF odštartovali lepšie Švajčiari.

    Z prvej vážnejšej akcie vyťažili úvodný gól, keď v 3. minúte preukázal dôraz pred bránkoviskom Suter.

    Domáci hrali s chuťou, nasadením, naopak Američania kopili vzadu chyby. V 12. minúte zvýšil na 2:0 Andrighetto, ktorý strelou z uhla prekvapil Wolla. Tretí gól mal na hokejke Hischier, minul však bránku.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Pius Suter počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Švajčiarsko oslavuje gól počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Sven Andrighetto, Pius Suter a Denis Malgin počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Pius Suter a Joseph Woll počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    II. tretina:

    V druhej časti obhajca zapol na vyššie obrátky a pred Genonim začalo byť rušno. V 25. minúte zmaril Coronatovi v poslednej chvíli gól Josi.

    Helvéti sa zamerali viac na defenzívu, ale naďalej dokázali nebezpečne hroziť, sľubnú príležitosť zahodil Niederreiter.

    III. tretina:

    V tretej časti spálil šancu v presilovke aj Malgin. Nádeje USA ožili v 49. minúte, keď Genoniho prekonal strelou do pravého horného rohu Steeves.

    Švajčiari odolali náporu aj zásluhou skvelého Genoniho a v 57. minúte ich definitívne upokojil Jäger, ktorý tečoval strelu Knaka od modrej a spečatil na konečných 3:1.

    Program MS v hokeji 2026 - piatok, 15. mája

    15.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    5 - 3
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    15.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    3 - 1
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    15.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    4 - 1
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    15.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    1 - 3
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena

