Dokonalý štart do domácich MS. Švajčiari v repríze finále ťažili zo skvelého úvodu

MS v hokeji 2026 - skupina A
USA - Švajčiarsko 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Góly: 49. Steeves (Borgen, Lindgren) – 3. Suter (Andrighetto, Moser), 12. Andrighetto (Malgin, Suter), 57. Jäger (Knak, Kukan)
Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Ondráček (ČR) – Gibbs (Kan.), Rampír (ČR)
Vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 10.000
USA: Woll – Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Kaiser, Ufko – Leonard, Coronato, Plante – Howard, Novak, Moore – Olivier, Sasson, Steeves – Hagens, Lafferty, Cotter – Nelson
Švajčiarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Rochette – Niederreiter, Thürkauf, Bertschy – Suter, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Biasca
Hokejisti Švajčiarska zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine A zdolali USA po výsledku 3:1.
Pius Suter a Sven Andrighetto prispeli k víťazstvu zhodne gólom a asistenciou, oporou usporiadateľskej krajiny bol brankár Leonardo Genoni, ktorý zneškodnil 19 striel.
VIDEO: Zostrih zápasu USA - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
Američania odohrajú ďalší zápas v nedeľu 17. mája, keď sa o 12.20 h stretnú s Veľkou Britániou. Švajčiarov už v sobotu o 20.20 h čaká duel s Lotyšskom.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Tabuľka: Skupina A
Priebeh zápasu USA - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Reprízu vlaňajšieho štokholmského finále a súboj najvyššie postavených krajín v rebríčku IIHF odštartovali lepšie Švajčiari.
Z prvej vážnejšej akcie vyťažili úvodný gól, keď v 3. minúte preukázal dôraz pred bránkoviskom Suter.
Domáci hrali s chuťou, nasadením, naopak Američania kopili vzadu chyby. V 12. minúte zvýšil na 2:0 Andrighetto, ktorý strelou z uhla prekvapil Wolla. Tretí gól mal na hokejke Hischier, minul však bránku.
II. tretina:
V druhej časti obhajca zapol na vyššie obrátky a pred Genonim začalo byť rušno. V 25. minúte zmaril Coronatovi v poslednej chvíli gól Josi.
Helvéti sa zamerali viac na defenzívu, ale naďalej dokázali nebezpečne hroziť, sľubnú príležitosť zahodil Niederreiter.
III. tretina:
V tretej časti spálil šancu v presilovke aj Malgin. Nádeje USA ožili v 49. minúte, keď Genoniho prekonal strelou do pravého horného rohu Steeves.
Švajčiari odolali náporu aj zásluhou skvelého Genoniho a v 57. minúte ich definitívne upokojil Jäger, ktorý tečoval strelu Knaka od modrej a spečatil na konečných 3:1.