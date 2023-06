Mal som teploty a v korčuliach bazén. Ale neumieral som (rozpráva Adam Gajan)

If you can dream it, you can do it. Ak o tom vieš snívať, dokážeš to aj uskutočniť.

Keď sa zblízka zadívate na moju masku, uvidíte tam napísanú túto vetu. Nevidím do budúcnosti. Neviem, či vyhrám Stanley Cup, neviem, či sa stanem najlepším brankárom NHL a získam Vezinovu trofej. Ale snívam o tom a to je dobrý základ. Len tak sa to môže stať.

Inšpirovalo má aj tímové motto v Chippewe, ktoré hovorí, že hocičo menej ako všetko nestačí. Vždy je treba vydať zo seba všetko. Vtedy prídu výsledky, aj keď to nikto nečaká.