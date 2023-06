Talentovaný Rus čakal na svoje meno do siedmeho výberu. Mičkov chce splniť cieľ pre otca

NASHVILLE. Matvej Mičkov mieri do Philadelpie Flyers. Na vstupnom drafte NHL si ho vybrali zo siedmeho miesta.

Talentovaný Rus padol nižšie, ako mnohí očakávali. Dôvodom je aj to, že v KHL má zmluvu až do sezóny 2025/26 a do NHL sa zrejme v najbližších rokoch nepozrie.

"Teraz je pre mňa dôležité dosiahnuť cieľ, ktorý mal pre mňa môj otec: vyhrať Stanley Cup," povedal mladík po drafte.

Otca osemnásťročného krídelníka našli mŕtveho 4. apríla 2023. Jeho telo objavili v rybníku pri Soči. Jeho smrť stále preskúmavajú.