Informácie o drafte NHL 2023: Kde ho sledovať a koľko Slovákov ním môže prejsť?

Očakávanou draftovou jednotkou je kanadský supertalent Connor Bedard . Spomedzi Slovákov môže byť v Top 10 Dalibor Dvorský a prejsť prvým kolom by mal aj Samuel Honzek .

NASHVILLE. Vstupný draft do NHL je v roku 2023 na programe v noci z 28. na 29. júna (1. kolo od 1.00 h) a pokračovať bude od 29. júna podvečer od 17.00 h (zvyšok draftu). Uskutoční sa v Bridgestone Arena v Nashville. Ako prvý si vyberá klub Chicago Blackhawks.

Priamy prenos z draftu NHL 2023 bude vysielať televízia RTVS, ktorá divákom ponúkne 1. kolo. To sa začína v noci zo stredy na štvrtok od 1.00 h.

Ďalší Slováci so šancou na výber: Ondrej Molnár, Samuel Urban, Maroš Jedlička, František Dej, Adam Cedzo

Príbehy hokejových nádejí

