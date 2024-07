Tužinský nezvládol na OH súťaž ani rozhovor: Konečne nemusím chodiť na tréningy

PARÍŽ. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Juraj Tužinský pred ôsmimi rokmi siahal v Riu de Janeiro na olympijskú medailu. Napokon z toho bolo umiestnenie tesne pod stupňami víťazov. Boj o cenné kovy mu v brazílskej metropole ušiel iba o 0,2 bodu. V Tokiu už taký úspešný nebol. Už v kvalifikácii zaznamenal o 12 bodov menej (570) a ako obhajca štvrtého miesta skončil až na 27. priečke.

Program a výsledky - Letná olympiáda Paríž 2024 Do Paríža cestoval so snahou zlepšiť toto umiestnenie. Mal na to solídne predpoklady, keďže vo februári získal na ME v Györi striebornú medailu.

"Keď som mal istú olympijskú miestenku, potešil som sa. Dva roky som sa za ňou naháňal, bolo to veľmi náročné," povedal Tužinský pred piatimi mesiacmi, no samotnú účasť na OH v Paríži si príliš neužil. Tri osmičky po sebe V porovnaní s Tokiom síce dosiahol lepšie umiestenie aj lepší kvalifikačný nástrel, no zlepšenie bolo iba minimálne. S počtom bodov 571 sa musel 39-ročný člen VŠC Dukla Banská Bystrica uspokojiť s 25. priečkou. Z celkového počtu 60 výstrelov 35-krát dosiahol maximálny počet desať bodov, no štyrikrát zasiahol len osmičku - dokonca trikrát v sérii.

Výstrely 39, 40 a 41 ho pripravili o šancu zabojovať o postup do osemčlenného finále. Posledný postupujúci Nemec Robin Walter dosiahol o šesť bodov viac než Tužinský, čo je práve rozdiel spomenutých troch zaváhaní. Zo svojho výkonu bol evidentne sklamaný. V rozhovore pre STVR povedal, že k tomu, čo predviedol v olympijskej súťaži, sa nechce teraz vyjadrovať. Po tretej otázke si zodvihol tašku a odišiel.

Predtým skonštatoval: "Teším sa domov, mám tam syna. Budem sa s ním hrať, užívať sa zvyšok voľného roka a konečne nemusím chodiť na tréningy. Zastrieľali sme si, nevyšlo to, už to nezmeníme a ideme ďalej."

Streľba Juraja Tužinského v kvalifikácii vzduchovej pištoli na 10 metrov na OH 2024. (Autor: Olympics.com)

Sme sklamaní, hovorí tréner Juraj Tužinský, pre ktorého to bola už štvrtá olympiáda, bol jednou z medailových nádejí Slovenska. Stávkové spoločnosti vypísali na jeho zisk zlatej medaily štvrtý najnižší kurz, no realita bola iná. "Sme sklamaní. Juraj robil všetko preto, aby sa to podarilo, ale už od začiatku to technicky nešlo tak, ako sme chceli. Dohodli sme sa nejakých technických veciach, ktoré vyskúša, ak by prišli problémy. Niektoré zafungovali dobre, niektoré menej. Ku koncu to nejako výsledkovo dotiahol, ale tiež to nebolo technicky dobré," povedal tréner Miroslav Marko.

Pre STVR priznal, že jeho zverenec patril k favoritom súťaže. Tlak a očakávania dobrého výsledku však akoby mu zväzovali ruky: "Olympiáda je raz za štyri roky a tlak je veľký na každého športovca. Každému to vŕta v hlave aj keď povie, že sa vie od toho odosobniť. Juraj má na to, aby strieľal 580, čo by pohodlne stačilo na finále a on si je toho vedomý.