Slováci nebudú mať veľa šancí. Američania majú hrozivý útok, ale neprevereného brankára

OSTRAVA. Keď hnala slovenskú hokejovú reprezentáciu naposledy proti Američanom domáca kulisa, skončilo sa to veľkými oslavami.

Rok 2019 a domáce majstrovstvá. Slováci, ktorí mali najsilnejší možný tím, zaskočili v úvodnom zápase favorita výhrou 4:1.

Bolo to pekné prekvapenie. A také by nastalo aj tentoraz, ak by sa družine kapitána Tatara, ktorý si toto víťazstvo pamätá, podaril tento husársky kúsok znova.

Slováci v pondelok odohrajú tretie stretnutie na majstrovstvách sveta v hokeji. Naladili sa naň výhrou 6:2 nad Kazachstanom.