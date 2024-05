Expert: Američania boli viac na zadku ako na nohách, potom začali podkurovať

Z toho pramenili aj chyby. Američania šli v plnej rýchlosti do obrancov a treba uznať ich majstrovstvo. Napríklad, keď sa Tkachuk dokázal krásne zbaviť v situácii jeden na jedného Kocha.

Podobne aj Hughes prešiel cez celé ihrisko a my sme ho vôbec nespomalili. Naša obrana stála proti rýchliku. Boli to ťažké momenty a obával som sa, že to nevydržíme. Hlavaj mal ťažké zákroky a boli sme blízko tomu, aby sme odchádzali s dlhým nosom.

Obával by som sa, čo by to spravilo s našim tímom, keď by sme mali iba tri body po troch zápasoch. Bolo by to náročné sa dostať ďalej zo skupiny.