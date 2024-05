Diváci skandovali priskoro. Trochu som uletel, ale užíval som si to, vraví Hlavaj

Je to výborný pocit. Asi ste videli, ako som si to užíval. Aj som im mával, poďakoval som sa.

Aký to bol pocit?

Mali ste dôležitý prvý zákrok. Naštartoval vás?

Určite, ale potom je dôležitý každý jeden, či už je to nahodenie od modrej alebo hocijaká iná strela, stále musím byť stopercentne sústredený.

Američania sa poriadne tlačili do bránky. Asi to bol ťažký zápas, najmä v tretej tretine.

Je to ťažké, skôr z toho psychického hľadiska, že stále do vás niekto ide. Potom ku koncu aj z toho fyzického, že sa strácajú sily, musím sa udržiavať na tých tyčkách, byť napnutý, ale dá sa to zvládnuť.

Ono to bolo ťažké už od začiatku, ale robili sme dobré veci a zvládali sme to dve tretiny. Neviem, čo sa stalo v tej tretej. Budeme si to musieť pozrieť a rozobrať si, čo sa nesmie stávať v ďalších zápasoch.