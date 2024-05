Nepriznal to, ale Slováci sa mu dostali pod kožu. Kapitán USA by sa najradšej pobil

Slovenskí hokejisti, najmä tí z tretej útočnej formácie, sa mu dostali pod kožu, hoci to útočník Ottawy Senators po zápase nechcel priznať.

Celkovo to však nebol zápas amerického kapitána. Za 17 minút strávených na ľade patril síce k najčastejším strelcom na bránku (5), no často bol frustrovaný.

Gólom na 3:4 Brady Tkachuk ešte viac povzbudil rozbehnutých Američanov, ktorým sa napriek manku 1:4 podarilo získať v dueli so Slovenskom aspoň bod.

Všetko to začalo pár sekúnd pred zápasom, úvodné buly sa muselo opakovať. Martin Pospíšil sa dostal do roztržky s centrom Shaneom Pintom a Miloš Kelemen si neodpustil drobnú sekeru práve proti Tkachukovi.

Slováci hrali tvrdo, no zároveň si dávali pozor na to, aby to neprehrali s dôrazom, respektíve sa nenechali vyprovokovať a ponúkli súperovi presilovku.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji 2024