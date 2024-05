Ramsay po Američanoch: Sledoval som hodiny a zdalo sa mi, že čas sa vôbec nehýbe

Čo hovoríte na výkon brankára Hlavaja?

Od začiatku bol výborný. Lietal, chytal puk, posielal ho do hry. Ani nebolo veľa odrazených pukov. Jeho pohyb okolo bránky bol excelentný. Ukázal vôľu a schopnosť byť najlepší hráč. Výborne ovládal prácu s pukom, pôsobil vyrovnane. Svojou hrou každého upokojoval, že to bude všetko v poriadku. To je dôležité.

Na ľade bolo veľa šarvátok provokácií a neboli za to takmer žiadne tresty.

Nerád vidím bitky. Keď som hral a bili sme sa, bral som to, že to je aj šou pre ľudí. Je v poriadku hrať tvrdo, dôrazne a bojovať o puk, ale keď je koniec, je koniec. A keď niekto dobiedza po hvizde, rozčuľuje ma to. Nemám to rád a povedal som hráčom: Hrajte tvrdo a dôrazne, ale ostaňte v pohybe. Dnes to nebolo možné tak často.