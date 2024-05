Strieľal v predĺžení a písal históriu. Rekordy ma nezaujímajú, chcem vyhrávať, vraví Nemec

To si odpovedzte sami. Pred zápasom by ste povedali čo?

Ale predsa, viedli ste 4:1, asi to trochu mrzí.

Samozrejme, ale náš tím ukázal charakter, že sa nevzdal. Do konca tretiny zostávali ešte štyri minúty a to je zradný čas. Ale mužstvo ukázalo charakter, mali sme dokonca šancu vyhrať po riadnom hracom čase. V predĺžení to už vyšlo a som za to rád.