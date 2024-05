Slafkovský: Hráme hokej na góly a nie na bitky. Američania nechápu, že tu to funguje inak

Prvé dve tretiny sa nám podarilo od súpera odskočiť. Nemalo by sa nám stať, že dostaneme tri góly. V konečnom dôsledku, keď vyhráme zápas, tak je to asi jedno.

Nemyslím si, že by nám dochádzali sily. V predĺžení sme normálne zase korčuľovali. Stalo sa, dostali sme tri góly. Američania majú kvalitný tím. Oni vedia dať góly, dalo sa to čakať. Dovolili sme im to.

Bol to zápas s parametrami NHL?

No jasné, chceli sa stále biť. Američania asi nechápu, že tu to tak nefunguje. Tu sa nemôžu tak biť a musia byť pokojnejší. My sme sa snažili udržať si emócie. To sa nie vždy podarí, ale dnes sme si odviedli celkom dobrú prácu.

Vďaka disciplíne ste hrali len dvakrát v oslabení.

Hráme hokej na góly a nie na bitky.