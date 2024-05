Valábik chválil výber Lašáka: Ak by nebolo Hlavaja, do predĺženia by sme sa ani nedostali

To je to, čo rozprával aj tréner Craig Ramsay po zápase s Kazachstanom. Aby hráči ostali v hre a čerpali energiu od súpera. USA možno nehrali tak, ako by chceli, ale je to tým, že sme im to neumožnili,“ hovoril Boris Valábik na ČT.

„Bol to signál, že teraz budú vysielať fyzické tempo oni. To sa slovenským hráčom desať minút darilo. Zostali mimo drobných šarvátok po odpískaní.

„Chalani idú do brány, tlačia sa tam a darí sa im aj premieňať šance. Nie je to len dobrými strelami, ale aj dobrým clonením. Pred americkou bránkou stále niekto stál,“ hodnotil Tomáš Surový.

„Vieme, kto je favorit zápasu a akú kvalitu má tím z USA. Vleteli do druhej tretiny, ale nevydržalo im to aj kvôli trojici Kelemen, Regenda a Pospíšil. Tretia formácia naháňa puky. Presne toto tím potrebuje, aby nehral vo svojom obrannom pásme.

„Ak by nebolo Samuela Hlavaja, tak by sme sa nedostali ani do predĺženia. Od druhej tretiny mali Američania množstvo šancí. Podčiarkol by som však celý tím, ktorý sa snažil proti favoritovi turnaja.

Vyzdvihol by som aj Jana Lašáka, ktorý vybral do brány Hlavaja ako experta na zámorské tímy. V tomto prípade mu to naozaj vyšlo,“ doplnil Boris Valábik.

„V poslednej tretine boli Američania lepší. Naši hráči si zaslúžia veľký rešpekt za to ako zvládli predĺženie. Hlavaj nás v zápase podržal.

Američania mali toľko šancí, že znížiť mohli oveľa skôr. Dva body sú výborný výsledok, ale prišlo po výbornom výkone," dodal Tomáš Surový pre TV JOJ.