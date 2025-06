Ak nenastane senzácia, Slováci už musia bodovať. Môžu pomstiť tých, ktorí cítili krivdu

BRATISLAVA. Pri predošlých dvoch účastiach na ME, začali slovenskí futbalisti do 21 rokov víťazne. V roku 2000 zdolali na Pasienkoch Turecko 2:1, aby rovnakým skóre zaskočili o 17 rokov neskôr aj domáce Poľsko. Informácie o EURO U21 2025 na Slovensku (prehľad) Tentokrát sa však ocitli v novej situácii, keď po prvom dueli majú v kolónke bodov nulu. Proti favorizovanému Španielsku dokázali vyrovnať z 0:2 na 2:2, ale o aspoň bod ich v 90. minúte pripravil gól César Tárrega. Mladí Slováci síce naďalej majú všetko vo vlastných rukách, no fanúšikovia ani nie mesiac po skončení MS v hokeji opäť vyťahujú kalkulačky a prepočítavajú možné scenáre v boji o postup do štvrťfinále.

Budú vedieť, na čom sú Pohľad na tabuľku A-skupiny nie je po prvom hracom dni prekvapením. Na postupových priečkach sú papieroví favoriti, keďže okrem Španielov majú tri body na konte aj Taliani, ktorí zdolali Rumunsko 1:0. Pri gólových rozdieloch +1 sú tak na prvom mieste vďaka vyššiemu počtu strelených gólov Španieli, ktorí obhajujú finálovú účasť spred dvoch rokov. VIDEO: Taký je futbal - špeciál k EURO U21 2025

V rámci 2. hracieho kola si už v sobotu zmerajú sily Slováci s Talianmi v Trnave a Rumuni sa pokúsia prekvapiť lídra skupiny v Bratislave. Domáci tím má miernu výhodu v tom, že keď nastúpi na zápas na Štadióne Antona Malatinského, bude poznať výsledok súboja na Tehelnom poli.

Pred sobotnými zápasmi existuje šanca, že by Slováci nemuseli byť z hry von ani v prípade prehry s Talianskom. Rumunsko by však muselo zdolať Španielsko, čo by bolo jedno z veľkých prekvapení turnaja. Zároveň by Slováci potrebovali v poslednom hracom dni pomoc Talianov, aby sa výhrou nad Rumunmi mohli dotiahnuť na trojbodové mužstvá. Potom by rozhodol gólový rozdiel vo vzájomných zápasoch, respektíve ďalšie kritéria.

Talianska mládež žne úspechy Pravdepodobnejší je však scenár, že Slováci budú musieť proti Taliansku bodovať, aby si zachovali šancu aj pred posledným zápasom v skupine. Pokiaľ by sa zrodila remíza, zverenci Jaroslava Kentoša by naďalej strácali na Talianov tri body, no v záverečnom hracom bloku A-skupiny, ktorý sa odohrá v utorok 17. júna, by čelili prijateľnejšiemu súperovi. Pokiaľ by v paralelne hranom zápase dokázali Španieli zdolať Talianov, naskytla by sa Slovákom šanca nielen sa na súpera z Apeninského polostrova bodovo dotiahnuť, ale vďaka celkovému skóre ho aj predstihnúť.

Taliani aktuálne neprežívajú ideálne obdobie, čo sa týka A-tímu, no mládežnícke reprezentácie bojovali v predošlých rokoch o popredné umiestnenia. Až štyria hráči zo súčasnej nominácie boli súčasťou zlatého tímu na ME do 19 rokov v roku 2023. Na MS do 20 rokov v tom istom roku figurovalo až 11 hráčov z aktuálneho kádra - Talianov vo finále zdolal Uruguaj.

"Určite budeme chcieť vstúpiť do zápasu lepšie ako proti Španielom. Aj keď bránite v bloku, dá sa to robiť aktívne. Tú prehru by mali chalani hodiť za hlavu, pretože ukázali, že vedia držať krok aj s takýmto súperom. Proti Talianom si musia veriť a keď budú nastavení ako Nino Marcelli, ktorý povedal, že si ideme po dve víťazstvá, tak verím, že aj šťastie sa k ním prikloní a nejaký bodík získajú," povedal pre Sportnet Marián Zeman. Neobľúbený súper Samozrejme, ideálnym scenárom by bolo víťazstvo nad Talianskom. Vtedy by mali Slováci postupové karty vo svojich rukách a teoreticky by im mohla v utorok na Tehelnom poli stačiť aj remíza proti Rumunom.

To však závisí od mnohých premenných, či už od samotného skóre zápasu s Talianskom či ostatných výsledkov v skupine, pričom každý má svoju váhu. Dokonca môže nastať situácia, že by ani dve výhry Slovákom nestačili. Stalo by sa tak v prípade, že by pri troch šesťbodových tímoch mali najhoršie skóre. Tento variant je však veľmi málo pravdepodobný.

Tréner Kentoš sa vyjadril, že v zostave už má jasno. Prezradil, že možno očakávať zmeny v porovnaní so vstupom do ME, no odmietol ich konkretizovať. V kategórii U21 je Taliansko azda najmenej obľúbeným súperom Slovenska. Na ME 2000 sa dostalo do finále vďaka o gól lepšiemu skóre, v baráži na EURO 2015 postúpilo aj vďaka školáckej chybe rozhodcu Stevena McLeana a na ME 2017 predviedlo účelnú, no nešportovú frašku s Nemeckom.